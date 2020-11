Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Un coup de foudre qu'ils assument au grand jour

Un coup de foudre, un vrai. Laeticia Hallyday a pris son temps pour aimer à nouveau et se rapprocher prudemment de Pascal Balland, mais c'est à toute vitesse et sûre d'elle qu'elle s'est jetée dans les bras de Jalil Lespert. Si l'acteur et réalisateur franco-kabyle de 44 ans était célibataire, depuis sa rupture avec Sonia Rolland en 2018, la veuve de 45 ans a quant à elle dû mettre un terme à sa relation de quatorze mois avec son restaurateur, le premier homme a être entré dans sa vie depuis la mort de Johnny.

Celle qui déplorait former un "couple à trois" a rompu avec Pascal Balland lors d'un dîner à Paris, le 14 octobre 2020. "Une séparation difficile avec un homme qui était rentré dans ma vie. Mais c'était plus un pansement", la mère de Jade et Joy (16 et 12 ans) a-t-elle expliqué à Bel RTL quelques jours plus tard. Laeticia Hallyday a vite séché ses larmes puisque dès le lendemain, le 15 octobre, elle a rencontré Jalil Lespert, après de longues conversations les semaines passées.

La fantôme de Johnny n'est pas bien loin puisque Jalil Lespert prépare un biopic sur le Taulier. Un projet de film grâce auquel il a fait la connaissance de Laeticia Hallyday en l'appelant l'été dernier pour parler scénario, alors qu'elle profitait de ses vacances sur sa chère île de Saint-Bathélémy. "Des heures de conversation par SMS et FaceTime, une attirance toute platonique. Elle le charme, il la séduit", rapportent nos confrères de Paris Match, dans son édition du 5 novembre. Le "coup de foudre" se concrétise lors de leur première rencontre qui se tient finalement à la mi-octobre à Paris, alors que la veuve assure en France la promotion du coffret compilant les ultimes aventures du rockeur aux Etats-Unis [Son rêve américain, NDLR]. "Ils s'embrassaient sans cesse", ont rapporté des clients du Costes, où les amoureux ont passé leur première après-midi.

Une dolce vita à grande vitesse

Le 21 octobre au Grand Rex, lors de la grande avant-première du film documentaire A nos promesses retraçant le dernier road-trip de Johnny outre-Atlantique, Jalil Lespert était également présent. Au milieu de ses plus proches amis, Laeticia Hallyday n'a pas hésité à embrasser son nouveau compagnon. Quelques jours plus tard, le couple a officialisé sa romance express sur les réseaux sociaux : "L'amour au premier regard", la veuve a-t-elle écrit sur Instagram. Tout va vite puisque les amoureux ont déjà organisé un premier dîner avec Jade, Joy, Mamie Rock et papi Boudou. La plus jeune fille de Jalil Lespert, Kahina (10 ans), qu'il partage avec Sonia Rolland, était présente. Il est également le papa de deux grandes filles, Aliosha et Gena, nées de sa relation avec l'actrice Bérangère Allaux.

Puis vient le week-end à Rome : le comédien-réalisateur est actuellement en tournage en Italie, l'occasion pour Laeticia de le rejoindre le 30 octobre, et ainsi de découvrir pour la première fois la fontaine de Trevi et la piazza Navova. Deux jours durant, tous deux ont joué les touristes et surtout, pleinement affiché leur idylle.