Laeticia Hallyday : Sublime en bikini à St-Barth', elle dévoile un tatouage

Quoi qu'il en soit, Laeticia Hallyday semble passer des vacances formidables, loin de la métropole, le métro et le coronavirus. Un moment de répit durant lequel l'ancien mannequin peut profiter à fond de ses filles. Samedi, elle a partagé avec ses 458 000 abonnés une jolie photo d'elle et de Joy à la plage."Ce genre d'amour. Ce genre de paradis. Je t'aime au plus loin de l'univers", avait commenté la veuve de 45 ans en légende sa publication.

Ces vacances au paradis sont également l'occasion pour Laeticia Hallyday de vivre un peu plus son amour au grand jour. Elle accepte désormais volontiers de partager avec ses fans des moments plus intimes avec Pascal Balland. "Normalement on ne poste pas des photos comme ça... et bah moi si... merci my love pour cette belle parenthèse !", s'était même réjoui le restaurateur parisien en dévoilant une photo de ses vacances, avec sa compagne, enlacés dans l'eau.

Entre Pascal Balland et Laeticia Hallyday, c'est une très belle histoire qui n'a l'air que de commencer... "C'est une jolie histoire d'amour qui me fait du bien, me ramène à la vie. La première fois qu'on s'est embrassés, j'avais besoin de sentir que, là où il était, Johnny m'autorisait à revivre. On ne peut pas renier vingt-cinq ans d'une vie avec celui qui vous a fait la femme que vous êtes", avait tendrement confié la mère de famille à Paris Match il y a quelques semaines.