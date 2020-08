Laeticia Hallyday : Rare câlin avec Pascal Balland, ils ignorent les critiques

Amoureux de Laeticia Hallyday, Pascal Balland n'hésite plus à crier son amour pour la maman de Jade (16 ans) et Joy (12 ans). Le 28 août 2020, le restaurateur a partagé un tendre cliché sur lequel il enlace sa compagne les pieds dans l'eau, depuis leurs vacances sur l'île de Saint-Barthélémy. En légende, il écrit : "Normalement, on ne poste pas des photos comme ça... eh bah moi si... merci my love pour cette belle parenthèse". Touchée par cette belle déclaration, la veuve de Johnny a reposté cette photo en story Instagram.

En vacances dans les Caraïbes depuis fin juillet, le couple et leurs nombreux amis partagent régulièrement des extraits de leur séjour sur les réseaux sociaux. Récemment, Laeticia Hallyday et Pascal se sont offert une session plongée, un moment inoubliable pour les deux tourtereaux qui affichent désormais leur amour aux yeux de tous, se moquant des mauvaises langues qui pourraient critiquer leur relation.