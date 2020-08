Laeticia Hallyday : Joli décolleté et feu d'artifice avec Pascal Balland

Toujours aussi bien entourée, Laeticia Hallyday continue de profiter de ses vacances d'été sur sa chère île de Saint-Barthélemy. Le 24 août 2020, la veuve de Johnny s'est une nouvelle fois saisie de son compte Instagram pour partager quelques photos de ses aventures dans les Caraïbes. En plus de passer du bon temps avec ses filles Jade et Joy (16 et 12 ans), la belle quadragénaire savoure ces moments au côté de son compagnon Pascal Balland.

Après une session plongée au milieu des tortues, Laeticia Hallyday s'est offert une nouvelle virée en mer entre amis. Bras dessus bras dessous avec celles qu'elle considère comme ses "âmes soeurs", Marie Poniatowski et Christina Postolidou, la veuve de 45 ans a pris la pose depuis l'embarcation. L'occasion de ressortir son look d'été favori : sa casquette "soleil" de chez Modetrotter, ses lunettes aviateur et son maillot de bain une-pièce au décolleté XL.