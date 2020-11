Laeticia Hallyday a rejoint Jalil Lespert en Italie : détails de leur week-end en amoureux

Selon nos informations, Laeticia Hallyday va regagner Paris dès ce dimanche et sa maison de Marnes-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine.

Depuis son arrivée dans la capitale, la veuve de Johnny Hallyday a multiplié les interviews pour le promotion du nouveau coffret du Taulier, Son rêve américain. Dans la dernière, qu'elle a accordée à la radio Bel RTL, elle est revenue sur sa rupture avec Pascal Balland après quatorze mois de relation. "Là, je me suis séparée. Une séparation difficile avec un homme qui était rentré dans ma vie. Mais c'était plus un pansement", a-t-elle confié, au sujet de son histoire avec le restaurateur parisien. La maman de Jade et Joy a également déclaré avoir rencontré un autre homme, Jalil Lespert donc.

Laeticia et Jalil sont entrés en contact parce que l'ex-compagnon de Sonia Rolland travaille sur un biopic de Johnny Hallyday. Après quelques échanges téléphoniques, le charme a opéré. Le 30 octobre dernier, ils ont officialisé leur relation sur Instagram, le réalisateur publiant la vidéo de deux allumettes prenant feu, et Laeticia commentant : "Love at first sight" ("L'amour au premier regard"), avec deux émoticônes représentant des coeurs. Depuis, Jalil Lespert a bloqué tous les commentaires de cette publication.

Il ne manque à présent plus que la première photo à deux...