Jade Hallyday futur mannequin ? Elle prend la pose avec un influenceur

Actuellement confinée à Paris, Jade Hallyday a eu le plaisir de retrouver son ami Tristan Garnier Labadie. Influenceur suivi par près de 159 000 abonnés, le jeune homme travaille dans la communication au sein de plusieurs médias comme NRJ12 et ChérieFM. Très proches, les deux adolescents ont passé un après midi placé sous le signe de la détente et de la gourmandise. Après s'être commandé japonais et avoir dégusté deux succulents chirashis saumon avocat, Tristan s'est amusé à danser sur l'application fétiche de Jade, Tik Tok (cet été, elle avait déjà partagé de nombreuses chorégraphies avec sa maman Laeticia Hallyday). "My first Tik Tok dance" ("Ma première danse Tik Tok") écrit le jeune homme en story. Très pédagogue, Jade a tenté de lui apprendre quelques pas sur le titre What You Know Bout Love de Djdcmixtapes.

Magnifique Jade

Dans l'après-midi, la jolie Jade s'est également amusée à jouer les top model avec son ami. Habillée d'un pantalon blanc et d'un top décolleté en dentelle, la jeune femme a posé telle un véritable mannequin. Sur Instagram, la soeur de Joy a posté l'un des clichés de son shooting à la maison ainsi qu'une vidéo où on l'aperçoit rayonnante et visiblement déjà prête pour une future carrière dans le mannequinat.

Conquis, ses fans ont rapidement commenté sa publication en soulignant sa beauté et son charme. "Tu es si jolie", "Bella", "Tu es si belle", "Magnifique Jade" ont ainsi écrit plusieurs followers de la jeune fille. Très admiratif de sa BFF, Tristan a également réagi à ce post en publiant : "Mon amourrr". Ce à quoi la la filleule de l'acteur Jean Reno et de Marie Poniatowski a répondu : "My Sunshine".