Jalil Lespert et Sonia Rolland : Qui est le parrain de leur fille Kahina ?

Bien qu'ils soient séparés depuis près de deux ans, le comédien et l'ancienne reine de beauté restent liés par leur fille Kahina. A l'occasion de son anniversaire et ses dix bougies, soufflées ce vendredi 6 novembre, Sonia Rolland et Jalil Lespert ont laissé voir le visage du parrain de leur progéniture...

La fille de Sonia Rolland et Jalil Lespert, Kahina, avec son parrain. Sur Instagram, le 6 novembre 2020.

Noémie Lenoir est la marraine de Kahina, la fille de Sonia Rolland et Jalil Lespert. Sur Instagram le 6 novembre 2020.

De son côté, Sonia Rolland a adressé un tendre message d'anniversaire à sa fille sur ce même réseau social : "Et voilà que ma Kahina d'amour, fait son entrée dans la dizaine... Joyeux anniversaire ma fille", l'ex-reine de beauté a-t-elle écrit. Un message accompagné du terme "Ndagukunda", qui signifie "Je t'aime" en kinyarwanda, la langue nationale du Rwanda, le pays natal de l'actrice et mannequin. Cela fait maintenant deux ans que cette dernière est séparée de son père Jalil Lespert. La star de la série Tropiques criminels (France 2) est également maman d'une autre jeune fille, Tess (13 ans), née de sa relation passée avec Christophe Rocancourt.

