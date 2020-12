Jalil Lespert : Tatouages et pecs immortalisés par Laeticia Hallyday, son "amour"

Tendres baisers dans le sable, plongeons collés serrés, dîner entre amis bras dessus bras dessous, couchers de soleil sur la plage... Arrivés à Saint-Barth il y a dizaine de jours avec Jade et Joy (16 et 12 ans), Laeticia Hallyday et son nouveau compagnon affichent pleinement leur romance, entamée à la mi-octobre à Paris. En plus de peaufiner son bronzage et de s'essayer à la baignade au milieu des requins, le couple a avant tout fait le voyage jusque dans les Caraïbes pour les 3 ans de la mort de Johnny.

Le 5 décembre dernier, Laeticia Hallyday était bien entourée pour la veillée hommage à "son homme", au cimetière marin de Lorient. Devant la tombe du Taulier richement décorée de fleurs et de bougies, la veuve de 45 ans a pu compter sur la présence de nombreux fans et motards, mais aussi sur celle de plusieurs amis proches. Entourée de Jade et Joy, c'est main dans la main avec Jalil Lespert qu'elle a honoré la mémoire de Johnny en musique.

La présence du comédien et réalisateur à ce rendez-vous annuel a d'autant plus été remarquée que l'ancien compagnon de Laeticia, le restaurateur Pascal Balland, ne s'était jamais rendu sur la tombe du Taulier... "J'arrive à aimer différemment, mais Johnny est toujours là, Laeticia Hallyday avait-elle confié dans Sept à huit, en octobre dernier. C'est courageux pour l'homme dans ma vie aujourd'hui, la place de Johnny est encore bien présente. C'est pas facile, on est souvent un couple à trois." Contrairement au restaurateur, Jalil Lespert accepterait mieux la présence du fantôme du rockeur dans la vie de sa chère et tendre.