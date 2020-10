Jade et Joy Hallyday toujours liées à Johnny : "Elles le font vivre tous les jours"

Dimanche 18 octobre 2020, Laeticia Hallyday, veuve de Johnny Hallyday, s'est confiée à la journaliste Audrey Crespo-Mara dans Sept à Huit (TF1). Après avoir avoir évoqué son nouveau compagnon, elle a dévoilé ô combien ses filles Jade (16 ans) et Joy (12 ans) continuent de garder un lien quotidien avec leur défunt papa.

Avec ses filles, Laeticia Hallyday a vécu un deuil très difficile. Si elle a aujourd'hui retrouvé l'amour, celle qui a aimé le Taulier toute sa vie continue, comme ses enfants, à penser à lui quotidiennement. Dans la célèbre émission hebdomadaire de TF1, le jolie blonde a dévoilé que Jade et Joy avaient tous les jours une attention particulière pour leur père. "On a passé trois années difficiles on a vécu tout ça toutes les trois mais j'essaie d'avancer avec elles main dans la main. On parle de Johnny toutes les trois. On a besoin de ça. On aime partager les souvenirs c'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous permet d'avancer et on se raconte plein de choses", déclare Laeticia Hallyday.

Et chaque jour Jade et Joy ont des gestes pour Johnny. La touchante maman révèle : "Elles ont besoin de le faire vivre tous les jours en écoutant sa musique, en continuant à lui écrire des petits mots qu'elles posent encore sur son oreiller. En continuant d'avoir un lien avec lui comme des âmes liées. Il a laissé à Jade et Joy le plus bel héritage, ce sont les souvenirs." Des propos touchants.

Parce que ses filles et le célèbre chanteur ont eu un lieu si fort, Laeticia Hallyday a tout fait pour que sa nouvelle vie amoureuse ne les perturbe pas. Toujours dans Sept à Huit, elle a révélé : "C'est à moi de les guider, de les rassurer, de les apaiser. On a beaucoup parlé. Ce n'est pas évident la place de quelqu'un d'autre dans ma vie. Ce n'est pas facile pour elles. J'y suis allée avec beaucoup de pudeur. On a passé des nuits à se parler."