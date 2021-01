Sonia Rolland : Jolie photo mère-fille avec Tess, qui a déjà 14 ans !

Pour Sonia Rolland, il n'est pas toujours évident de concilier vie de famille et carrière de comédienne. Héroïne de la série Tropiques criminels sur France 2, Miss France 2000 doit régulièrement se rendre en Martinique, non sans une pointe de culpabilité : "J'ai mis en place une organisation avec mon entourage proche et leurs pères respectifs, sans rien lâcher, même à distance, avait-elle expliqué à Gala en août 2019. Merci Facetime et les nouvelles technologies ! Car il faut bien l'avouer, j'ai vécu avec la culpabilité de la mère qui abandonne ses enfants."