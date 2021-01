Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Photo très "love" de leur premier week-end en amoureux

Le couple continue de filer le parfait amour ! Toujours aussi actif sur Instagram, Jalil Lespert s'est saisi de son compte le 6 janvier 2021 pour dévoiler un nouveau selfie au côté de sa chère et tendre, Laeticia Hallyday. Une photo souvenir de leur tout premier week-end en amoureux à Rome, en octobre dernier. Le réalisateur et la veuve de Johnny se fréquentaient alors depuis seulement deux semaines et déjà, la complicité était au rendez-vous.

"Ce selfie de love dans la lumière de Rome. Love u so much [Je t'aime tellement]", Jalil Lespert a-t-il écrit en légende de sa publication. A l'image, le comédien de 44 ans et sa compagne apparaissent enlacés, tout sourire alors qu'ils échangent un regard plein de tendresse. Au coucher du soleil, le couple a visiblement pu profiter des nombreux sites archéologiques qu'offre la Ville éternelle et ce, sans trop de touristes. Merci la pandémie...

Cette escapade à Rome était une première pour Laeticia Hallyday, qui a également eu la chance de découvrir le Vatican lors d'une visite privée et ce, grâce au prince Emmanuel-Philibert de Savoie, un ami de longue date. Au cours de ce premier week-end à deux, la veuve de 45 ans et sa moitié ont même immortalisé leur amour naissant en se faisant tatouer leurs initiales sur le poignet. "Ils s'aiment comme des ados", a confié Ferial, la soeur de Jalil Lespert, au magazine Paris Match du 31 décembre 2020. "Laeticia, si gentille, chaleureuse, et d'une simplicité incroyable met tout le monde à l'aise", a-t-elle ajouté.