Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Ce qu'ils se sont fait tatouer lors de leur week-end en amoureux

Autre preuve que l'histoire entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert est on ne peut plus sérieuse, ils se sont présentés leurs enfants. Un premier dîner avec Jade, Joy, Mamie Rock et papi Boudou, mais aussi Kahina (10 ans), que Jalil Lespert a eue avec Sonia Rolland, a été organisé.

Après son week-end romantique à Rome, le couple est rentré à Paris, et s'est confiné à Marnes-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine. Laeticia a retrouvé Jade et Joy qui suivent leur scolarité à distance, via des cours dispensés sur Zoom. Toutes trois partiront dans les prochaines semaines à Saint-Barthélemy pour les trois ans de la mort de Johnny.