Miss France 2021 : Sonia Rolland s'illustre en décolleté XL et look pailleté

Samedi 19 décembre 2020, l'élection tant attendue de Miss France a eu lieu au Puy du Fou. C'est Amandine Petit qui est ressortie gagnante de la soirée célébrant le centenaire du concours. Et alors que la jolie Normande de 23 ans s'est démarquée de ses concurrentes à l'issue du show très glamour, une autre reine de beauté a retenu l'attention et marqué les esprits, à savoir Sonia Rolland.

Miss France 2000 faisait partie du jury, aux côtés d'Elodie Gossuin (2001), Mareva Georges (1991), Flora Coquerel (2014), Linda Hardy (1992), Muguette Fabris (1963), Patricia Barzyk (1980), Nathalie Marquay (1987) et leur présidente, Iris Mittenaere (2016). Et c'est peu dire que Sonia Rolland a fait de l'ombre à ses paires, mais aussi aux 29 candidates à l'honneur sur scène. Il faut dire que Sonia Rolland a misé sur une robe à paillettes couleur lavande et au sublime décolleté, signée Georges Makaroun. La comédienne de 39 ans a donc fini de prouver qu'elle n'avait rien perdu de sa splendeur.

Nombreux ont été les compliments partagés sur les réseaux sociaux tout au long de la soirée : "Peu importe qui sera Miss France 2021, nous savons tous et toutes que la taulière c'est elle", "Sonia Rolland aurait encore été élue Miss France si elle s'était présentée...", "On peut voter pour Sonia Rolland ?", "Sonia Rolland c'est la plus belle du plateau je suis très sérieuse", "Sonia Rolland c'est vraiment la reine mère", "Sonia Rolland c'est la miss d'une vie, elle vieillit pas", "Le décolleté de Sonia Roland a tué le game", peut-on lire entre autres sur Twitter.

Couronnée il y a déjà vingt ans, Sonia Rolland a depuis réussi à s'imposer dans le paysage médiatique. La magnifique Franco-rwandaise est notamment passée par le mannequinat, la comédie et la réalisation, tout en restant mobilisée pour son association Maïsha Africa, qui vient en aide aux enfants orphelins du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994. Avec sa sa société de production SoMad Productions, elle prépare actuellement un film sur l'histoire d'une jeune fille qui se présente à l'élection de Miss France...

Miss Bourgogne 1999 est également maman de deux filles : Tess (13 ans), née d'une précédente union, et Kahina (10 ans) née de sa relation avec Jalil Lespert.