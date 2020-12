Miss France 2021 : Les 29 Miss sensuelles en maillot, Nathalie Marquay trébuche

La grande soirée Miss France 2021, présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, est lancée ! Ce samedi 19 décembre 2020, c'est au Puy-du-fou que les vingt-neuf candidates régionales vont tenter leur chance au célèbre concours de beauté face à un jury 100% féminin essentiellement composé d'anciennes Miss ! Iris Mittenaere (Miss France 2016), présidente du jury, est accompagnée de Linda Hardy (1992), Elodie Gossuin (2001), Sonia Rolland (2000), Vaimalama Chaves (2019), Muguette Fabris (1963), Patricia Barzyk (1980), Nathalie Marquay (1987), Mareva Georges (1991) et Flora Coquerel (2014). Trente autres reines de beauté participent à la superbe cérémonie d'ouverture.

Pour la traditionnelle chorégraphie d'entrée, nos jeunes Miss ont fait le show en robes de créateur argentées à la coupe princesse et bustier. Iris Mittenaere, Miss France 2016, Miss Univers 2016 et aussi présidente du jury, fait son arrivée en body également à paillettes argentées.

Les membres du jury arrivent à leur tour. Et c'est la presque chute pour Nathalie Pernaut-Marquay qui manque de tomber alors qu'elle s'avance au côté d'Elodie Gossuin.

Enfin, Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, tous les deux très élégants, font leur arrivée pour le coup d'envoi. Sylvie Tellier indique que toutes nos reines de beauté ont été testées négatives à la Covid-19 et que la soirée se déroulera dans le pur respect des règles sanitaires.

Les Miss prennent la parole

Place aux choses sérieuses : les premiers portraits sont dévoilés. Nous apprenons qu'Aurélie Roux (Miss Alsace) est plus déterminée que jamais. De son côté, Julia Tagliavacca (Miss Pays de la Loire) confie s'être engagée pour la lutte contre le cancer, maladie qui a touché son papa cette année. Kenza Andrèze-Louison (Miss Guadeloupe) entend porter la cause de l'éducation et l'instruction qu'elle souhaite pour tous. Lara Lourenço (Miss Ile-de-France), qui souhaite travailler dans la mode, souhaite rendre fière sa maman qui l'a inscrite à son insu au concours de beauté. Lara Gautier (Miss Côte d'Azur) vient d'un petit village et se dit sensible à la protection de l'environnement.

Léa Graniou (Miss Limousin) a souffert d'un cancer de la tyroïde et souhaite devenir éducatrice de jeunes enfants en milieu hospitalier. Julie Foricher (Miss Bretagne) a fait le tour de l'Australie en van. Lou-Anne Lorphelin (Miss Bourgogne), la petite soeur de Marine Lorphelin, se décrit comme une acharnée de travail : Miss France, ça ne lui fait pas peur !

Après ces informations, les 29 Miss régionales rendent hommage à Versailles, où elle ont séjourné pour leur voyage de préparation, en robes à manches bouffantes et chaussettes hautes rappelant les tenues des rois de France. Du rose, du bleu, toutes rayonnent.

D'autres portraits sont désormais diffusés. Lyna Boyer (Miss Réunion) se livre sur son mal-être passé : elle a été victime de harcèlement scolaire. Tara De Mets (Miss Picardie) fait des études de médecine et souhaite devenir chirurgienne. Justine Dubois (Miss Poitou-Charentes) confie avoir tenté avec sa soeur à plusieurs reprises d'être couronnée reine de beauté. Diane Febvay (Miss Lorraine), qui fait des études de droit, raconte avoir perdu sa mère la veille de son élection... Laura Cornillot (Miss Nord-Pas-de-Calais) se souvient avoir eu "un moment d'absence" lors de son élection : ses jambes ont lâché, c'est sa deuxième dauphine qui l'a retenue !

Gwenegann Saillard (Miss Champagne-Ardenne) vit un réel rêve. Elle souhaite se battre contre le harcèlement scolaire et le harcèlement de rue, deux causes qui lui tiennent à coeur. Anlia Charifa (Miss Mayotte) est spécialisée dans la confiance en soi. Elle a perdu son père il y a deux ans. Amandine Petit (Miss Normandie), enfant timide, se lance dans le grand concours Miss France avec de l'assurance. Mylène Halemai (Miss Wallis et Futuna) est sportive de haut niveau. Cette tennis woman envisage de sensibiliser les Français aux bienfaits du sport. Cloé Delavalle (Miss Centre-Val de Loire) est infirmière en neurologie.

Une nouvelle chorégraphie pour les Miss ! Nos reines de beauté se déhanchent en petit top et jupe sur le thème de la gourmandise. Au son de Moi, lolita... d'Alizée, elles défilent devant le jury attentif.

Enfin, découvrez les portraits des dernières Miss : Illana Barry (Miss Languedoc-Rousillon) a longtemps été complexée par son 1m76. Géromine Prique (Miss Auvergne) se dit très sociable et optimiste, Leila Veslard (Miss Aquitaine) confie être chanteuse et danseuse professionnelle. Plus jeune, elle était en surpoids et a souffert de moqueries. April Benayoum (Miss Provence) a des origines multiples : serbe croate de sa mère, israélienne italienne de son père. Séphorah Azur (Miss Martinique), qui espère devenir psychologue pour enfants, se considère comme la deuxième maman de ses trois petites soeurs.

Emma Arrebot-Natou (Miss Midi-Pyrénées) se présente comme très sportive et déterminée : elle a fait de l'équitation pendant de nombreuses années. Coralie Gandelin (Miss Franche-Comté) a grandi près de son père agriculteur. Sa force c'est "de pouvoir aller en bottes à la ferme et en talons à l'élection Miss France". Anaïs Roux (Miss Rhône-Alpes) est très famille, et tous sont dans le milieu médical. Louisa Salvan (Miss Nouvelle-Calédonie) se définit comme une fille très souriante, et souhaite incarne une femme belle, moderne et élégante. Noémie Leca (Miss Corse), infirmière en devenir, vient d'une famille d'apiculteur depuis plus de cinq générations.

L'heure est à un nouveau défilé sur le thème du cabaret. Les 29 Miss régionales, dans la peau de meneuses de revues, s'affichent en body en velours, frou-frou, plumes d'autruche prêtées par le Moulin Rouge, mini short à paillettes, chapeaux...

Les belles se dévoilent désormais en costumes de leur région pour le traditionnel défilé hommage.

Nos reines en maillots de bain

C'est maintenant l'heure d'un nouveau défilé très attendu : celui où les prétendantes au titre de Miss France se dévoilent en maillot de bain. C'est en une pièce rose et blanc à motif vichy et dos nus que la belles dévoilent leurs corps parfaits. Et toutes sans exception sont sublimes.

Elodie Gossuin rend hommage à Geneviève de Fontenay, à qui toutes les Miss "doivent beaucoup".