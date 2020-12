Qui est Amandine Petit, élue Miss France 2021 ?

Après des mois et des mois de préparation et de négociations pour parvenir à mettre en place le concours Miss France 2021, une nouvelle reine de beauté a rejoint la grande famille des Miss. En effet, c'est Amandine Petit qui a été élue le samedi 19 décembre 2020 au cours d'une soirée exceptionnelle célébrant le centenaire de la compétition. À 23 ans, la jeune femme qui représentait la région de Normandie succède donc à Clémence Botino, laquelle lui a remis une couronne sertie de pierres blanches et bleues signée de la marque Mauboussin et baptisée 'L'Etoile bleue d'harmonie'. Sylvie Tellier lui a quant à elle transmis la fameuse écharpe, finissant de faire d'elle une Miss.

Bouleversée, Amandine Petit n'a pas pu retenir ses larmes sur la scène du Puy du Fou face au jury 100% glamour que présidait Iris Mittenaere. Sa quatrième dauphine est Lou-Anne Lorphelin (Miss Bourgogne). Aurélie Roux (Miss Alsace) a été désignée troisième dauphine. La deuxième dauphine est Lara Gautier (Miss Côte d'Azur). Enfin, la première dauphine n'est autre qu'April Benayoum (Miss Provence). Toutes ont reçu des cadeaux de grande valeur pour leur participation, avec un petit bonus pour la gagnante. Lors de son règne, Amandine Petit touchera également un salaire estimé entre 3 000 et 5 000 euros net mensuel.

Qui est Amandine Petit ?

C'est le 26 septembre dernier que notre nouvelle Miss France 2021 a fait son entrée dans la compétition en remportant l'élection de Miss Normandie 2020 à Coutances (Manche). À 23 ans, et du haut de ses 1m75, elle est étudiante en Master 2 Management des établissements et structures gérontologiques. C'est la deuxième fois qu'elle tentait sa chance dans le concours. "Je n'étais pas censée me représenter cette année, je l'avais déjà fait une première fois en 2015, l'expérience était très belle, et finalement, elle est encore plus belle cette année. On a un engouement derrière. Toutes les candidates étaient merveilleuses, il y avait une entente formidable entre nous. Clairement, peu importe la gagnante, cette élection reste une superbe expérience", avait-t-elle déclaré juste après les résultats.

À ce moment-là, Clémence Botino avait même déjà vu en elle une candidate redoutable et avec beaucoup de potentiel pour prendre la relève. "Je la trouve vraiment très belle, avait-t-elle estimé. Quand elle a parlé, on sentait qu'elle était elle-même pleinement, qu'elle ne récitait pas un discours. Ça l'a vraiment distingué dès le début."

Embrigadée dans son rôle d'ambassadrice des Français, Amandine Petit partage d'ores et déjà avec eux son nouveau quotidien bien rempli. A peine remise de ses émotions de la veille qu'une "grosse journée" l'attend déjà, comme elle l'a confié via sa story Instagram. Shootings, interviews, apparitions médiatiques, voyages.... la vie de princesse peut commencer !

Du côté des audiences, TF1 est arrivée en tête avec l'élection de Miss France 2021. Jusqu'à 0h35, la cérémonie, présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, a rassemblé 8,60 millions de français en audiences veille, selon Médiamétrie. Pour son centenaire, le concours réalise son meilleur score d'audience de la dernière décennie et n'a jamais été aussi haut depuis 2006.