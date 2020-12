Miss France 2021 : La couronne du centenaire dévoilée, gros changement

L'élection de Miss France 2021 approche à grands pas. Le 19 décembre 2020, depuis le Puy-du-Fou, la cérémonie sera retransmise en direct sur TF1. En attendant, le comité dévoile au compte-goutte des informations pour faire patienter le public. La dernière en date ? Une photo de la nouvelle couronne.

A l'issue de chaque élection, l'ancienne Miss France dépose le nouveau diadème sur la tête de la nouvelle élue. C'est donc Clémence Botino (Miss France 2020) qui sera chargée de couronner la prochaine reine de beauté parmi toutes les prétendantes au titre. En attendant de connaître le nom et le visage de la jeune femme qui lui succèdera, la première chaîne a dévoilé sur son compte Instagram le bijou qu'elle aura l'honneur de porter, en plus de son écharpe. L'occasion de découvrir une grosse nouveauté.

"Clémence Botino, Miss France 2020 est fière de vous présenter la couronne du centenaire de Miss France. Couronne réalisée par le Joaillier @mauboussin_officiel dans un de ses ateliers français et selon le savoir-faire de la haute-joaillerie. Ce magnifique diadème reprend le thème de l'étoile, emblématique de la Maison, qui siéra à merveille à la prochaine Miss France", peut-on lire en légende d'une photo de l'actuelle Miss France tenant le diadème. Les plus attentifs auront remarqué que pour cette nouvelle élection, le comité n'a donc pas fait appel à Julien Dorcel, comme il le faisait depuis 2009. Une petite révolution donc.

Les coulisses de la création de la couronne

Interrogée sur le sujet, Sylvie Tellier a confié au cours d'une vidéo dévoilée sur le site de la première chaîne : "J'ai un vrai attachement pour la maison Mauboussin, que je connais depuis de nombreuses années. Il était important pour Miss France, pour ce centenaire, de s'associer à une maison française, qui a une véritable histoire. 1827 ! Ça fait partie de l'histoire des Français, de la haute-joaillerie et surtout, c'est une maison qui a l'expertise, qui réalise déjà des diadèmes pour les princesses."

Alain Némarq, le PDG de Mauboussin, n'a pas caché son "immense fierté" d'avoir été sollicité, d'autant plus qu'ils avaient carte blanche. Il a fallu pas moins de deux-cent-cinquante heures de travail pour créer ce diadème en argent, serti d'une centaine de pierres blanches et bleues. "Le bleu, c'est l'harmonie. C'est très important, l'harmonie. Celle qui va être élue, c'est le symbole d'une génération. Et je pense que cette harmonie, par les temps qui courent, est une valeur fondamentale à défendre", a ajouté le PDG.