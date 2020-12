Marine Lorphelin, absente de l'élection Miss France : "Je n'ai pas eu le choix", elle s'explique

Plus que quelques heures avant que Clémence Botino ne cède sa couronne et son écharpe. Ce samedi 19 décembre 2020, une nouvelle jeune femme va être élue Miss France en direct du Puy du Fou. Elles sont 29 à rêver de décrocher ce titre, dont Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgogne. Cette dernière n'est autre que la petite soeur de Marine Lorphelin, sacrée Miss France 2013. Qu'à cela ne tienne, la directrice du comité, Sylvie Tellier, a assuré qu'aucun traitement de faveur n'avait été accordé à Lou-Anne, qui reste une candidate "comme les autres". Reste que, forcément, la venue de son aînée Marine était très attendue le soir de l'élection. Mais comme elle l'avait déjà annoncé sur le plateau des Enfants de la télé en novembre dernier, elle ne pourra finalement pas y assister.

La jeune étudiante en médecine avait alors évoqué des "raisons personnelles" sans en dire plus. Il était toutefois possible de s'imaginer qu'elle s'envolerait pour Tahiti pour son compagnon de longue date Christophe. Le duo aurait-il prévu de s'y marier après avoir déjà dû reporter son union ? Pour rappel, Marine Lorphelin avait été aperçue au Printemps Mariage à Paris pour des "essayages de robes"... Mais voilà, l'intervention sametin de la jolie brune sur Instagram ne laissait présager rien d'aussi réjouissant. "J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, un peu plus que moi, mais ça va quand même. Je vous raconte tout après, vous allez comprendre", a-t-elle déclaré, mystérieuse et la mine éteinte, le temps d'une Story.

Un peu plus tard dans la journée, Marine Lorphelin a mis fin au suspense de ses fans et a une nouvelle fois pris la parole. "Bon je suis désolée si je vous ai fait peur tout à l'heure avec mes stories, j'étais juste très fatiguée", a-t-elle d'abord rassuré. On comprend ensuite rapidement qu'elle se trouve très loin de Paris : "Comme vous le voyez, je suis dans une chambre d'hôtel, à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie. Je suis hyper contente d'être ici parce que je vais pouvoir retrouver mon compagnon", révèle-t-elle enfin. Voilà donc la raison de son absence !

Je n'ai pas eu le choix des billets

Marine Lorphelin précise qu'elle a décidé de rester sur le territoire "plusieurs mois" après voir bataillé pour partir. "Il faut savoir que c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir voyager entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole, c'est soumis à des demandes de dossiers etc, donc voilà, je n'ai pas eu le choix des billets, de mon départ, donc je suis partie le 17 décembre". La brunette de 27 ans pensait pouvoir participer à la cérémonie Miss France, jusqu'à ce que celle-ci soit reportée. "J'étais ravie de pouvoir aller soutenir ma soeur, de participer à ce centenaire, ça me tenait énormément à coeur, et finalement ils ont décidé de reporter l'élection au 19 décembre, ce qui du coup n'a pas fait mon affaire".

Ses retrouvailles avec Christophe encore repoussées

Quelque peu déçue, Marine Lorphelin se réjouit néanmoins de pouvoir bientôt retrouver son cher Christophe, mais encore un peu de patience... "Je suis en quatorzaine obligatoire donc je vais avoir pas mal de temps pour vous, je vais passer du temps connecté ça c'est sûr", relativise-t-elle. Un mal pour un bien pour l'ex-reine de beauté qui pourra jouir d'une liberté totale par la suite. "Ils n'ont pas de cas de Covid, donc ils peuvent vivre normalement, sans masque, les restaurants et bars sont ouverts, les lieux culturels sont ouverts, voilà c'est leur réalité, leur quotidien. Et je pense que ça va me faire du bien de vivre comme ça quelques mois". On imagine !