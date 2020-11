Marine Lorphelin, une étrange absence : Lou-Anne privée de sa soeur à Miss France 2021

Alors que l'élection de Miss France 2021 devait se dérouler le 12 décembre, au Puy du Fou, la cérémonie a été (pour l'heure) décalée au 19 décembre à cause de la situation sanitaire actuelle et des mesures prises par le gouvernement. Les reines de beauté en compétition donneront le meilleur d'elles-mêmes dans l'espoir de succéder à Clémence Botino. Parmi elles, Lou-Anne Lorphelin. Mais, malheureusement, elle ne pourra pas compter sur la présence de sa soeur Marine Lorphelin ce soir-là.

Le 3 octobre, Lou-Anne a été élue Miss Bourgogne 2020. Une fierté pour la jeune femme de 22 ans ainsi que pour ses proches. Très vite, elle a été félicitée par sa grande soeur Marine (27 ans), laquelle a pris sa défense après des accusations de favoritisme parce qu'elle était de la même famille que Miss France 2013. On imaginait donc qu'elle serait présente le soir de l'élection de Miss France 2021. Mais il n'en sera rien.

Invitée dans Les Enfants de la télé (France 2) dimanche 22 novembre, Marine Lorphelin a révélé qu'elle serait absente le jour de l'élection : "Malheureusement non. Pour une raison personnelle, je serai très loin. Je suis très déçue de ne pas pouvoir y être car en plus ma soeur participe, cette année. Ma soeur a été élue Miss Bourgogne est donc elle sera à l'élection."

On imagine que Marine Lorphelin s'apprête à rejoindre son fiancé Christophe Malmezac qui vit et travaille à Tahiti. Hier soir, en story Instagram, elle a précisé que son futur mari allait "très bien" et qu'ils iraient "encore mieux bientôt". Elle sous-entend donc qu'ils se retrouveront prochainement. Reste à savoir si c'est pour se marier, malgré l'absence de sa soeur. Car on le rappelle, l'élection de Miss France devait avoir lieu le 12 au départ ce qui permettait à Lou-Anne de se rendre à une éventuelle cérémonie.

Concernant le mariage de Marine Lorphelin, à l'origine, l'union devait avoir lieu à la fin de l'année à Tahiti. "Malheureusement nous avons dû le décaler... à une date incertaine, mais qu'on espère pas trop lointaine. La Covid nous empêche de réunir nos familles. Donc pas n'a pas le choix que d'être patients", avait déclaré l'étudiante en médecine (qui a fait une pause dans son internat pour, là encore, des raisons personnelles) lors d'une session questions/réponses réalisée sur Instagram le 19 juillet 2020.