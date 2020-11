Marine Lorphelin : Sa "célébrité", un handicap à la reprise de ses études de médecine

Durant la première vague du Covid-19, Marine Lorphelin était en première ligne pour faire face au virus. Interne en médecine à l'Assistance Publique, l'ancienne Miss France s'était déjà inquiétée de la deuxième vague. Dans les pages d'Ici Paris, afin d'évoquer la sortie de son livre, Tout savoir sur les études de médecine (Ed. Eyrolles), la future médecin généraliste a été questionnée sur son retour à la faculté après son couronnement, en 2013.

"Cela a été assez compliqué !, déplore-t-elle. J'ai eu la chance de retrouver mon groupe d'amies de la fac. Elles étaient infiniment protectrices avec moi. De mon côté, je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Je me faisais très discrète (...) J'évoquais peu ma vie extérieure. Je voulais qu'on oublie mon autre facette. Non pas parce que j'en avais honte, mais parce que je voulais que l'on me traite comme une étudiante lambda. Pendant mes stages hospitaliers, ma "célébrité" était parfois encombrante, voire difficile à vivre avec certains soignants, pour qui reine de beauté rime forcément avec potiche. J'ai dû mettre les bouchées doubles tout en restant simple pour leur prouver qu'ils avaient tort."

Une pause pour se consacrer à ses proches

Des mois difficiles passés à distance m'ont ouvert les yeux sur ce qui m'importe par dessus tout : mes proches, mon couple. Et la COVID nous empêche de nous rapprocher comme on le voudrait", explique-t-elle, au sujet de Même si elle s'est fait une place au sein de cette université, Marine Lorphelin a choisi de faire une pause dans ses études. Dans une publication Instagram datée du mercredi 4 novembre 2020, elle a annoncé avoir pris une "disponibilité", une se "recentrer" sur plusieurs choses. "Ma vie personnelle déjà.. Et la COVID nous empêche de nous rapprocher comme on le voudrait", explique-t-elle, au sujet de son compagnon Christophe, qui habite en Nouvelle-Calédonie

"Mon internat ensuite. Parce que gérer et avancer dans l'élaboration d'une thèse en parallèle du stage et de mes autres activités demande un temps que je n'ai pas. Il faut l'admettre et il faut s'y mettre. Enfin, aboutir sur un accomplissement autant personnel que professionnel. Faire des remplacements en médecine, se lancer enfin dans une formation d'anglais, lire, organiser mon mariage, prendre un peu de bon temps dans cette période sombre...", développe l'ancienne reine de beauté, affirmant ne pas avoir à "justifier" son choix. Il est d'ailleurs bien difficile de trouver un internaute qui ne cautionne pas sa décision.

Marine Lorphelin avait été frappée par le Covid-19. Sur Instagram, elle avait expliqué souffrir de plusieurs des symptômes du virus, et s'était isolée dans une chambre d'hôtel. Les confinements, plus son travail à l'hôpital et la distance avec son fiancé semblent avoir motivé sa décision d'accorder du temps à ceux qui comptent le plus : ses proches.

Retrouvez l'interview de Marine Lorphelin en intégralité dans le numéro du 4 novembre 2020 d'Ici Paris.