Marine Lorphelin touchée par la Covid : inquiète, elle craint d'avoir contaminé ses proches

"Un tsunami. Courage à tous, ce tsunami va engendrer beaucoup de victimes et pas que du Covid. Le pays a déjà tellement souffert économiquement, socialement. Il va falloir une solidarité nationale énorme pour limiter la casse...", écrivait Marine Lorphelin sur Twitter, mercredi 28 octobre 2020. L'interne en médecine et future médecin généraliste a depuis donné de ses nouvelles et elles ne sont pas bonnes. Elle aurait contracté la Covid-19. Comme elle l'explique, même si elle n'a pas encore les résultats de ses examens, certains de ses symptômes sont plus que parlants.

Il y a quelques jours, la sublime Miss France 2013 avait révélé ne pas être dans son assiette. Il faut croire que les choses ne sont pas allées en s'arrangeant. Comme elle l'annonce en story de son compte Instagram, elle a certainement attrapé le fameux virus : "Hello tout le monde, je prends la parole ce soir, ça fait quelques jours que je n'ai pas trop fait de stories et je ne savais pas trop comment faire. Je préfère vous parler en toute transparence, en toute honnêteté pour vous expliquer la situation. J'ai des symptômes qui ressemblent fortement à la Covid. J'ai perdu le goût et l'odorat, une agnosie - anosmie. Et je peux vous dire que c'est très chiant ça m'attriste beaucoup de ne plus sentir ce que je mange, moi qui suis une vraie gourmande. Pour l'instant je n'ai pas de symptômes plus graves, je croise les doigts."

Marine Lorphelin dont la soeur participera au concours Miss France 2020, est surtout inquiète pour sa famille croisée il y a quelques jours. "J'espère qu'ils ne vont pas être trop touchés. J'ai fait vraiment attention et pourtant j'ai quand même réussi à me contaminer, je ne sais pas trop comment... Je me suis fait dépister vendredi par une PCR qui est revenue négative. J'ai pu revoir mes parents et j'étais sereine. Pourtant, j'ai développé des symptômes dimanche et cette perte de goût et d'odorat. Lundi je me suis fait dépister et j'attends les résultats", explique-t-elle. Et d'ajouter, en texte cette fois : "Malgré masques, gestes d'hygiènes, très peu de contacts extérieurs... comme quoi on pense faire au mieux et ça ne suffit pas face à l'épidémie très active."

Pour le moment, Marine Lorphelin s'est isolée à l'hôtel car sa soeur Lou-Anne réside actuellement dans son appartement. Elle a aussi précisé ne pas avoir de symptômes respiratoires pour le moment.