Marine Lorphelin défend sa soeur Lou-Anne, élue Miss Bourgogne, après de vives critiques

Pas facile de prendre la relève quand on est la soeur de l'une des plus belles Miss France de l'Histoire. C'est pourtant le défi que Lou-Anne Lorphelin a accepté de relever. Le 3 octobre 2020, la jeune femme de 22 ans a remporté avec fierté l'écharpe de la région Bourgogne. Une récompense remise des mains - lavées au gel hydroalcoolique - de Sylvie Tellier, de Clémence Botino et de Marine Lorphelin, folle de joie à l'idée qu'un membre de la famille puisse récupérer le flambeau. Côté public en revanche, on est moins fan de l'idée.

Sur les réseaux sociaux, notre ancienne reine de beauté 2013 a souhaité prendre la parole, excédée par les critiques. "Je voulais juste dire deux mots sur les réactions disproportionnées que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux envers Lou-Anne, a-t-elle écrit. Qu'on l'aime ou pas, ce n'est pas le problème, on a tous des goûts différents et on soutient qui on veut ! Mais elle s'est battue depuis le début de l'aventure, elle était rayonnante hier soir, elle a tout donné, a très bien parlé donc ceux qui disent qu'elle ne méritait pas sont injustes et non objectifs."

Elle est ma soeur, mon sang, et c'est ce qu'on fait pour sa famille

Il serait faux de penser que Lou-Anne Lorphelin a bénéficié d'un quelconque piston. C'est bien simple : elle n'avait dit à personne qu'elle allait se présenter à la compétition jusqu'à ce qu'elle se rende sur les lieux. Qu'on le veuille ou non, elle tentera donc de faire briller sa région lors de l'élection de Miss France 2021. Mais pour cela, il faudra décrocher la victoire le 12 décembre prochain au Puy-du-Fou. "Sachez que je continuerai de la soutenir pour la suite de son aventure parce qu'elle est ma soeur, mon sang, et c'est ce qu'on fait pour sa famille, poursuit Marine Lorphelin. En tout cas, moi, j'ai été élevée dans une famille aimante où on se soutient. Point final."