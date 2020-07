Marine Lorphelin, son mariage avec Christophe reporté : "On n'a pas le choix"

Le mariage de Marine Lorphelin et de Christophe Malmezac devait avoir lieu fin 2020 à Tahiti. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors que de nombreux couples se disent oui depuis la fin du confinement, la future médecin généraliste, élue Miss France en 2013 et première dauphine de Miss Monde en 2013, a expliqué que le sien n'aurait finalement pas lieu.

"Malheureusement nous avons dû le décaler... à une date incertaine, mais qu'on espère pas trop lointaine. Le Covid nous empêche de réunir nos familles. Donc pas n'a pas le choix que d'être patients", a déclaré la jeune femme lors d'une cession questions-réponses réalisée sur Instagram le 19 juillet 2020.

Séparée depuis le tout début de l'année 2020 de Christophe qui vit à Tahiti, Marine Lorphelin aurait dû le revoir en mars, mais elle lui a interdit de venir la rejoindre à Paris "pour sa propre santé". Depuis, le couple qui a toujours vécu un amour longue distance espère se revoir. Le report du mariage est donc une nouvelle épreuve. En janvier 2020, lors d'une interview accordée à Gala, Marine Lorphelin avait raconté qu'ils s'imposaient de se retrouver au minimum cinq fois par an (cette année risque de faire exception) et qu'ils s'appelaient matin et soir "quoi qu'il arrive" (une tradition maintenue sans aucun doute).

Marine Lorphelin et Christophe sont patients parce qu'ils savent que l'avenir leur réserve de belles choses. Eux qui ont déjà vécu quatre mois ensemble lorsqu'elle a fait un stage à Tahiti, s'installera là-bas avec lui lorsqu'elle aura terminé son internat dans un an. Marié, vivant sous le même toit, le couple sait aussi qu'il sera prêt à avoir un enfant. Toujours à Gala, Christophe avait déclaré : "Un bébé ? Quand elle veut, je suis prêt !" Elle avait alors répondu : "Laisse-moi terminer mon internat, mon amour."

Pas de doute, ce n'est pas le report de leur mariage, certainement repoussé de quelques mois seulement, qui va déstabiliser cette relation solide. "En cinq ans, on a plus échangé que certains couples, mariés depuis trente ans. C'est aussi ça, l'amour à distance", avait lâché le futur docteur en médecine.