Marine Lorphelin refuse de voir son fiancé : "C'est pour sa propre santé"

Cela fait des années que Marine Lorphelin et son fiancé Christophe vivent loin l'un de l'autre, elle en France, lui en Nouvelle-Calédonie. Une distance qu'ils ont appris à maîtriser, mais avec l'ampleur que prend le coronavirus, leur séparation n'a jamais été aussi difficile. La raison ? Ils ne savent pas quand ils pourront se revoir et l'ex-Miss France, qui est interne en médecine, préfère rester loin de sa moitié plutôt que de lui faire courir le moindre danger.

A Gala, celle qui fait face au quotidien au Covid-19 a confié qu'elle avait refusé que l'homme de sa vie prenne l'avion pour la retrouver. "On devait se voir deux jours après l'annonce du confinement. (...) Il voulait venir mais je lui ai dit non, pour sa propre santé. Et puis il n'allait pas m'attendre toute la journée confiné dans l'appartement. Pas agréable pour lui de se retrouver dans cette situation et d'être enfermé, d'attendre. C'est un peu dur, mais c'est comme ça", a-t-elle expliqué.

Marine Lorphelin le sait, l'heure est grave. A force d'être toute la journée au contact de malades, elle a conscience qu'elle peut contracter la maladie à tout moment. Les amoureux ne savent donc pas quand ils pourront se revoir. Autre coup dur pour la jeune médecin, elle n'a pas vu ses parents et son frère depuis deux mois, elle qui tente habituellement de leur rendre visite tous les mois. Seule, et travaillant d'arrache-pied, elle trouve le courage de continuer grâce à toute l'énergie positive que sa famille et son amoureux lui envoient. "J'ai des coups de mou parfois, mais heureusement, j'ai ma famille et mes amis très souvent au téléphone," résume-t-elle.