Marine Lorphelin bientôt mariée ? Essayages de robe dans un magasin chic

Marine Lorphelin va-t-elle se marier dans quelques jours ? Amoureuse de Christophe depuis six ans, elle a accepté sa demande en mariage il y a déjà un an, en décembre 2019. Un an après, les préparatifs semblent s'accélérer.

Jeudi 3 décembre 2020, Miss France 2013 a dévoilé une story sur Instagram qui soulève des questions. Elle a publié une vidéo d'elle, immortalisée au Printemps à Paris, à l'espace Mariage ! Elle était accompagnée de son amie Estelle Sabathier, candidate à Miss France la même année qu'elle, et de la fille de cette dernière, Alma, née le 28 septembre 2020.

Une robe romantique signée Dana Harel, un esprit vintage imaginé par la maison Romancera ou bien une tenue épurée et minimaliste créée par Céline de Monicault ? Pour l'instant, on ne sait pas quel style de robe de mariée a été préféré, ni même si finalement, ce n'est pas Estelle Sabathier qui était là pour les essayages

Même si le doute persiste, il y a de fortes chances pour que ce soit bien Marine Lorphelin qui se marie. En effet, on sait qu'elle sera aux côtés de son fiancé Christophe à Tahiti très prochainement et que c'est pour cela qu'elle ne participera pas à l'élection de Miss France 2021, le 19 décembre 2020. "Pour une raison personnelle, je serai très loin. Je suis très déçue de ne pas pouvoir y être car en plus ma soeur participe, cette année. Ma soeur a été élue Miss Bourgogne est donc elle sera à l'élection", avait-elle indiqué sur France 2 il y a quelques jours. La raison personnelle serait donc peut-être son mariage ! Si c'est le cas, sa soeur, Lou-Anne Lorphelin ne sera pas présente puisqu'elle concourt en tant que Miss Bourgogne 2020. Et Estelle Sabathier pourrait être sa demoiselle d'honneur. Les deux femmes sont en effet très proches. C'est d'ailleurs Laury Thilleman (Miss France 2011) et Marine Lorphelin qui avaient organisé la baby shower de la jolie blonde qui travaille à présent pour le comité Miss France.

Une union très attendue après une année éprouvante

Ce mariage aurait dû se tenir en 2020 à Tahiti mais à cause de la Covid-19, il a fallu reporter l'événement. "Malheureusement nous avons dû le décaler... à une date incertaine, mais qu'on espère pas trop lointaine. La Covid nous empêche de réunir nos familles. Donc on n'a pas le choix, que d'être patients", avait confié l'étudiante en médecine sur Instagram.

L'année aura été particulièrement compliquée pour les amoureux. Habitués à vivre une relation à distance, ils n'ont toutefois jamais été autant séparés. Marine Lorphelin aurait dû le revoir en mars, mais elle lui a interdit de venir la rejoindre à Paris "pour sa propre santé". Ce n'est qu'au mois d'août, au bout de sept mois, qu'ils ont pu se retrouver. "Le temps s'est arrêté", se réjouissait-elle sous une photo Instagram.

Une fois mariée à son chéri, et lorsqu'elle aura terminé ses études de médecine, la jolie brune s'installera avec lui à Tahiti. Ils pourront alors tranquillement songer à fonder leur famille. "Un bébé ? Quand elle veut, je suis prêt !", s'était déjà enthousiasmé Christophe pour Gala. Elle avait alors répondu : "Laisse-moi terminer mon internat, mon amour."