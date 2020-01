Marine Lorphelin : Après le mariage, le bébé avec Christophe ? "Je suis prêt"

La distance n'a aucun impact sur l'amour que se portent Marine Lorphelin et Christophe Malmezac. Depuis qu'ils se sont rencontrés en juin 2014, Miss France 2013 et le jeune homme d'affaires conseiller en investissements sont fous l'un de l'autre. Elle habite pourtant à Paris pour terminer ses études de médecine et lui vit et travaille à Tahiti. Mais ils font tout pour que cela fonctionne et ils y arrivent très bien !

"On s'est imposé un rythme. On se retrouve minimum cinq fois par an et on s'appelle matin et soir quoi qu'il arrive. Au début ce n'était pas simple, mais on y est arrivé", a confié Christophe à nos confrères de Gala. Ils se sont également interdit de se dire qu'ils se manquaient afin de ne pas se faire de mal. Mais bientôt, Marine et le jeune homme de 35 ans seront enfin réunis et ne se lâcheront plus. Après avoir terminé son internat dans un an et demi, Marine Lorphelin s'installera à Tahiti avec lui. D'ici là, le couple sera probablement marié car, récemment, le public a appris que le beau brun avait fait sa demande. "On sait pourquoi on s'attend : on s'aime, on va se marier et fonder une famille", a expliqué la belle brune de 26 ans.

Christophe est plus que prêt à avoir un enfant avec celle qui fait battre son coeur depuis bientôt six ans : "Un bébé ? Quand elle veut, je suis prêt !" Mais Marine Lorphelin a vite répondu : "Laisse-moi terminer mon internat, mon amour."

