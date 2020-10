Miss France : Une ex-candidate maman, sa "tata" Marine Lorphelin aux anges

En août, Estelle Sabathier avait fêté l'arrivée de son bébé avec plusieurs Miss. Laury Thilleman (Miss France 2011) et Marine Lorphelin (Miss France 2013) avaient d'ailleurs organisé sa baby shower. Maëva Coucke (Miss France 2018) était également présente. "Baby, il est loin le temps de nos mèches rideaux, des soirs de matchs au Stade Brestois et des défilés avec Manu... si il y a quinze ans on avait imaginé fêter ça", avait écrit Laury Thilleman sur le réseau social.

Au début de l'année, dans une interview accordée à Argent & You , Estelle Sabathier en a dit plus sur ces amitiés et son arrivée au sein du comité Miss France : "L'une de mes meilleures amies, Laury Thilleman est devenue Miss France. Elle m'a incitée à me présenter aux sélections et à tenter cette aventure extraordinaire qu'est Miss France. J'ai donc tenté ma chance. Après avoir été élue dans ma région, j'ai participé à l'élection Miss France 2013, puis j'ai fini mes études et décroché mon diplôme. Dans mes différents stages et premiers emplois, j'ai continué à travailler avec l'organisation Miss France autour de certains projets. Et un jour, alors que j'étais en vacances en Thaïlande, Sylvie Tellier m'a appelée pour m'informer qu'un post se libérait. J'ai saisi l'occasion et aujourd'hui cela fait bientôt 5 ans que je travaille pour cette formidable entreprise."