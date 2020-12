Miss France 2021 : Lou-Anne Lorphelin privilégiée ? Sylvie Tellier s'explique avant le grand soir

Samedi 19 décembre 2020, Clémence Botino cédera son écharpe de Miss France à notre nouvelle reine de beauté. Elles sont29 candidates à espérer représenter la femme française. Et parmi les Miss régionales en lice, l'une d'elle n'est pas une inconnue. Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgogne, est la soeur cadette de Marine Lorphelin, Miss France 2013 ! Mais Sylvie Tellier prévient, pas de traitement de faveur !

Nos confrères de TV Mag ont suivi les préparatifs à Versailles – Covid-19 oblige, pas de voyage lointain cette année – de l'élection de Miss France 2021, qui se tiendra au Puy-du-fou. Et en coulisses, la directrice générale du comité a tenu à faire une mise au point concernant Lou-Anne Lorphelin. "Je les ai rassemblées pour les avertir que le fait que Lou-Anne soit la soeur de Marine Lorphelin ne changeait rien et que c'était une Miss comme une autre", confie-t-elle.

Lou-Anne Lorphelin : "Avec mon nom de famille, je savais à quoi m'attendre"

Une mise au point nécessaire pour rassurer les concurrentes de cette étudiante en école de commerce. Et ce n'est pas la première fois que Sylvie Tellier fait face à des candidates dont les proches sont connus. En 2008, Sarah Barzyk se présentait à l'élection. Elle n'est autre que la fille de Patricia Barzyk, Miss France 1980 et première dauphine de Miss Monde la même année. Plus récemment, en 2018, c'est Annabelle Varane, la soeur du footballeur français et champion du monde Raphaël Varane, qui tentait de décrocher la couronne de Miss France. Finalement, aucune des deux n'avait été élue Miss France.

De son côté, Lou-Anne Lorphelin s'est également exprimée, toujours auprès de nos confrères de TV Mag. La jeune reine de beauté explique avoir conscience d'être la deuxième Lorphelin à tenter sa chance. "Je voulais que ce soit une décision personnelle. J'avais besoin d'être sûre de moi, lance-t-elle. Avec mon nom de famille, je savais à quoi m'attendre, du point de vue médiatique, quant aux critiques sur ma légitimité. Je suis attendue au tournant, mais, à 23 ans, j'ai du recul sur les choses." Reste à savoir si, comme sa soeur, elle sera sacrée Miss France...

Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 samedi 19 décembre 2020 afin de suivre l'élection de Miss France 2021.