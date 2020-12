Miss France : Les larmes de Clémence Botino, les jambes d'Iris Mittenaere... Les temps forts

Miss France 2021 est... Miss Normandie ! Samedi 19 décembre, Amandine Petit a été couronnée à l'issue d'une émission riche en émotion, diffusée bien sûr sur TF1. Bouleversée par son sacre, la jolie blonde de 23 ans a reçu sa couronne Mauboussin des mains de Clémence Botino, Miss France 2020, avant de voir Sylvie Tellier lui remettre son écharpe. En plus d'avoir reçu le soutien du public, Amandine Petit semble avoir séduit le jury exceptionnel de cette année, présidé par Iris Mittenaere.

Pour cette édition 2021 célébrant le centenaire du concours Miss France, le comité a convié toutes les anciennes reines de beauté à renfiler robe de soirée et écharpe le temps d'une soirée anniversaire. Sur la scène du Puy du Fou, la cérémonie a débuté en fanfare avec un défilé de toutes les Miss élues ces dernières années : Camille Cerf (Miss France 2015), Sophie Thalmann (Miss France 1998), Delphine Wespiser (Miss France 2012), Mélody Vilbert (Miss France 1995), mais aussi les membres du jury Linda Hardy (1992), Elodie Gossuin (2001), Sonia Rolland et son décolleté vertigineux (2000), Vaimalama Chaves (2019), Muguette Fabris (1963), Patricia Barzyk (1980), Mareva Georges (1991) et Flora Coquerel (2014). De son côté, Nathalie Marquay (Miss France 1987) a pu compter sur le bras de sa copine Elodie Gossuin pour se rattraper, après avoir manqué de chuter dès les premières minutes de l'émission !

Miss France et Miss Univers 2016 a ensuite fait une arrivée remarquée sur le podium : radieuse dans son bustier combi-short argenté, accessoirisé d'un jupon amovible (le tout signé Nicolas Fafiott), Iris Mittenaere et ses jambes interminables ont descendu les escaliers avec grâce. Sa formation de meneuse de revue pour le spectacle de Kamel Ouali au Paradis Latin a certainement aidé...

Sous émotion j'ai toujours du mal à parler

Les 29 candidates au titre de Miss France 2021 ont ensuite défilé sur plusieurs tableaux hauts en couleur, présentées au fur et à mesure par un Jean-Pierre Foucault en pleine forme. Le moment le plus touchant de la cérémonie était sans doute le discours de Clémence Botino, très émue de conclure un règne pour le moins chaotique, entre confinement et incendie... "C'est dur, sous émotion j'ai toujours du mal à parler (...). Aujourd'hui, je vis un rêve que je n'ai même pas osé rêver : remettre mon titre en présence de toutes les femmes qui ont bercé mon enfance..." Finalement, Clémence Botino a couronné Miss Normandie, élue face à Miss Provence.

Du côté des audiences, la chaîne TF1 est arrivée en tête avec l'élection de Miss France 2021. Jusqu'à 0h35, la cérémonie a rassemblé 8,60 millions de Français selon Médiamétrie. Pour son centenaire, le concours réalise son meilleur score d'audience de la dernière décennie et n'a jamais été aussi haut depuis 2006.