Sonia Rolland, Miss France il y a 20 ans : le récit nostalgique de sa victoire

Chaque année en décembre, une nouvelle jeune femme voit sa vie chamboulée en étant sacrée Miss France. Les fidèles téléspectateurs de cet événement constatent d'ailleurs avec plaisir que les heureuses élues se maintiennent pour la majorité dans le paysage médiatique français, à l'instar de Laury Thilleman, Iris Mittenaere, Linda Hardy ou encore Élodie Gossuin. Sans oublier Sylvie Tellier, qui a même repris les rênes du Comité et est devenue la patronne des Miss. Parmi les reines de beauté à avoir paradé dans tout le pays depuis 1920, on retrouve également Sonia Rolland. C'est en 1999 que celle qui allait ensuite devenir comédienne décrocha la couronne tant convoitée, devenant ainsi Miss France 2000.

A l'approche de la 90e élection qui aura lieu samedi 14 décembre, Sonia Rolland est saisie par la nostalgie. Sur Instagram, elle s'est souvenue en photos de ce jour inoubliable, ajoutant un long texte relatant toutes ses émotions. "20 ans, jour pour jour... Ce 11 déc. 1999, sous les ors de l'hôtel de Ville de Paris, je sens le sol trembler, ou mes pieds faiblir, ou peut-être les deux, je ne sais plus. J'ai les mains moites, le souffle court, et une grande envie de me cacher sous mon jupon gigantesque... j'ai peur", se remémore-t-elle, comme si elle venait de vivre ce grand moment. A l'époque, c'est encore Geneviève de Fontenay qui est aux commandes du concours : "Madame De Fontenay, émue me félicite/m'embrasse/pose l'écharpe sur mon épaule et d'un ton ferme et solennel me lance un "Souriez, la France vous regarde !". Je m'exécute !", poursuit-elle.

Le début d'une belle aventure pour Sonia Rolland, qui succède alors à "la divine Mareva Galanter", comme elle la qualifie tendrement. "Et voilà que du haut de mes 18 ans, je salue/remercie les Français devant leur écran, qui découvrent cette jeune métisse qu'ils ont élue (ou pas), et dont ils sont loin d'imaginer ce à quoi va contribuer cet événement." C'est donc tout naturellement qu'elle conclut en espérant voir le sacre d'une nouvelle Bourguignonne, la même région qu'elle représentait à l'époque. "Tout le meilleur, chère @sophiediryoff #RamèneNousCetteCouronne." Réponse samedi prochain !