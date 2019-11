Sonia Rolland "fragilisée" à l'époque Miss France : "C'était compliqué"

Le 22 novembre 2019, France 2 donnera le coup d'envoi de sa nouvelle série Tropiques criminels, à laquelle participe notamment Sonia Rolland. À cette occasion, la charmante femme de 38 ans était l'invitée de Daphné Bürki, dans son émission Je t'aime etc., ce mercredi 20 novembre. Elle est notamment revenue sur son titre de Miss France 2000 qui l'a quelque peu fragilisée.

La maman de Kahina (née le 6 novembre 2010 de ses anciennes amours avec Jalil Lespert) et Tess (née le 13 janvier 2007 de sa courte relation avec Christophe Rocancourt) ne le savait pas, mais sa vie s'apprêtait à changer après son élection de Miss Bourgogne 1999. Cette victoire lui a permis de participer à l'élection Miss France, le 11 décembre 1999, qu'elle avait remportée. Elle a ainsi succédé à Mareva Galanter, alors qu'elle n'avait que 18 ans.

Mais être élue plus belle femme de France ne signifie pas que la confiance en soi se renforce, bien au contraire. Sonia Rolland a admis auprès de Daphné Bürki avoir été "fragilisée" par ce titre : "Ça la fragilise [la confiance en soi, NDLR]. Moi j'ai été élue à 18 ans, donc je sortais de l'adolescence. On s'excuse d'être là. On n'a pas l'impression d'être légitime à ce bonheur-là."

Cette impression de manque de légitimité s'est poursuivie quand elle s'est lancée dans la comédie, en 2002. Au moment où elle a débuté sa carrière d'actrice, elle "sentait que c'était compliqué" : "Je n'étais pas accueillie comme il le fallait. Je m'excusais d'être là tout le temps, du coup. J'ai eu ce sentiment d'imposteur pendant très longtemps." Il a fini par se volatiliser quand elle a travaillé avec des auteurs qui lui faisaient confiance. "Après, il y a les enfants aussi. On a des vrais problèmes concrets", a conclu Sonia Rolland.