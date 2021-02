Laeticia Hallyday et Jalil Lespert réunis, baisers passionnés à l'aéroport : "Je t'aime tellement"

Comme une impression de revivre !

Après avoir passé plusieurs longues semaines ensemble en fin d'année dernière, une grande parenthèse de bonheur, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert avaient été obligés de se séparer au mois de janvier. La veuve de Johnny Hallyday était rentrée en Californie avec ses deux filles Jade (16 ans) et Joy (12 ans). Jalil Lespert aurait aimé pouvoir la suivre à Los Angeles mais l'acteur et réalisateur de 44 ans s'était retrouvé confronté à un refus des autorités de le laisser entre sur le sol américain, en raison de la crise sanitaire. Les amoureux ont alors trouvé un moyen de se retrouver, sur le sol français, mais à des milliers de kilomètres de la métropole : sur la magnifique île de Saint-Barthélemy.

Arrivé depuis plusieurs jours dans les Antilles françaises, comme il l'avait montré sur Instagram, en profitant notamment pour surfer, Jalil Lespert a été le premier à partager ses retrouvailles avec sa compagne. Laeticia Hallyday lui a emboîté le pas quelques heures plus tard.

La maman de Jade et Joy s'est emparée de sa story Instagram pour détailler, en images, son voyage jusqu'à Saint-Barth. La jolie blonde, qui a retravaillé sa longue chevelure blonde juste avant de partir, avec des extensions, a d'abord pris un avion la conduisant jusqu'à Saint-Martin. Puis un hélicoptère de la compagnie WestiIndies, qu'elle a tenu à remercier, l'a conduite, avec Jade et Joy, jusque l'île de Saint-Barthélemy

Toute la famille était très attendue à l'aéroport, par Jalil Lespert. Celui à qui l'on doit notamment l'excellent série documentaire Chambre 2806 : L'affaire DSK, réalisée pour Netflix, n'avait qu'une hâte, pouvoir serrer Laeticia dans ses bras et l'embrasser. Et c'est ce qu'il a fait.

Dans les vidéos publiées par Laeticia, avec Here come the sun des Beatles en guise d'habillage musical, on la découvre se jetant dans les bras de son homme, habillée d'un chemise et d'un pantalon pattes d'eph, un incontournable de sa garde-robe. Les amoureux s'échangent de nombreux baisers et un câlin qui dire plusieurs secondes. Les longues semaines de séparation sont à présent bien derrière eux. "Je t'aime tellement", a écrit Laeticia sur l'une des vidéos, preuve de son amour passionné pour Jalil.

Le couple, qui a débuté son histoire d'amour il y a quelques mois à peine, en octobre à Paris, a tout le temps des vacances de Jade et Joy pour en profiter. Ce nouveau voyage sur l'île de Saint-Barthélemy sera aussi l'occasion pour Laeticia, Jade et Joy de se rendre sur la tombe de Johnny située au petit cimetière marin de Lorient. Comme il l'avait fait en décembre dernier pour le troisième anniversaire de la mort du Taulier, Jalil Lespert les accompagnera très certainement. Le réalisateur travaille actuellement sur un biopic de Johnny Hallyday et c'est en contactant Laeticia pour ce projet l'été dernier que les premiers liens s'étaient d'ailleurs créés.