Laeticia Hallyday en beauté et entourée d'experts : nouvelle et longue chevelure à Los Angeles

Elle est passée par toutes les coupes de cheveux. Personne n'oublie les anglaises incroyables de Laeticia Hallyday le jour où elle a épousé Johnny en 1996, ni son iconique coupe courte ou son récent effet wavy, estival. Mais pour bien commencer l'année, la jeune maman de 45 ans a décidé de s'offrir une nouvelle fantaisie capillaire depuis la ville de Los Angeles.

Sur son compte Instagram, le mercredi 3 février, la compagne de Jalil Lespert a dévoilé les sublimes extensions qui cerclent aujourd'hui son visage grâce à une équipe d'experts composée de Tracey Cunningham, Violet Teriti et Marc J. Durand - qui s'était déjà occupé de sa crinière auparavant. 2021 n'a qu'a bien se tenir !

Le retour à la réalité se fait tout en douceur et tout en beauté pour Laeticia Hallyday. Elle qui a passé les fêtes de Noël sous le soleil de plombs de l'île de Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes, a dû revenir en Amérique pour le bien de ses filles. La petite famille est donc actuellement installée dans la maison de Pacific Palisades - actuellement en vente - et les filles, Jade et Joy, ont repris les cours au lycée français de Los Angeles. Un brin de normalité, finalement, après une parenthèse paradisiaque et un détour, un peu plus tôt, en France pour la promotion du coffret posthume de Johnny, Son rêve américain.

Elle est drôlement bien entourée. Après être passée sous les mains expertes de son équipe de coiffure, Laeticia Hallyday a partagé une vidéo d'un coucher de soleil californien, en bord de piscine, avec son amie Nadia Farès. Elle profite également, autant qu'elle le peut, de ses filles qui ont aujourd'hui 12 et 16 ans... de vraies adolescentes ! Récemment, la veuve du Taulier prouvait que la complicité était toujours de mise en dévoilant une tendre photographie en compagnie de sa jolie Jade, accrochée à son cou. Voilà qui prouve, une bonne fois pour toutes, qu'il n'y a aucune tension entre ces demoiselles...