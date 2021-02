Laeticia Hallyday de sortie à Los Angeles... pendant que Jalil Lespert surfe à Saint-Barth !

Peut-être le réalisateur est-il retourné sur l'île pour préparer son biopic sur le rockeur ? C'est avec ce projet en tête que Jalil Lespert avait pris contact avec Laeticia Hallyday l'été dernier, alors qu'elle était en vacances, à Saint-Barth bien sûr. Tous deux s'étaient finalement rencontrés pour la première fois à la mi-octobre à Paris, pour ne plus se quitter. Un week-end en amoureux à Rome et un confinement en famille à Marnes-la-Coquette plus tard, le couple avait ensuite pris la direction des Caraïbes pour une fin d'année les pieds dans l'eau.