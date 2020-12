Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : "Doux et précieux moments" à Saint-Barth, bien entourés

Après une première rencontre à Paris à la mi-octobre, rapidement suivie d'un week-end en amoureux à Rome, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday se sont confinés en famille à Marnes-la-Coquette, beaux-parents et enfants compris. La veuve de 45 ans, son compagnon et ses filles Jade et Joy (16 et 12 ans) ont ensuite plié bagages pour leur fin d'année dans les Caraïbes. Dans quelques jours, la joyeuse famille recomposée quittera la villa Jade et Saint-Barth' pour rentrer à Paris et passer les fêtes avec toute la famille de Laeticia et de Jalil à la villa Savannah.