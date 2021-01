Laeticia Hallyday et Jade complices : en une photo, elles font oublier les rumeurs de tensions

Mère et fille sont toujours aussi complices ! Le 25 janvier 2021, Laeticia Hallyday s'est saisie de son compte Instagram pour partager une nouvelle photo avec son aînée Jade (16 ans), le temps d'une Story. L'occasion pour la veuve de Johnny de balayer au passage les rumeurs de tension avec son adolescente...

Sur le selfie partagé lundi, Laeticia Hallyday apparaît au naturel, avec Jade accrochée à son cou. Pull rose, mines réjouies et petit "je t'aime" animé : tout semble aller pour le mieux entre la mère et sa fille. De quoi faire oublier les rumeurs qui avançaient il y a quelques semaines que Jade était en conflit avec Laeticia Hallyday, notamment à cause de sa nouvelle relation amoureuse avec Jalil Lespert... Peut-être le retour de la petite famille à Los Angeles, sans le réalisateur, a-t-il permis d'apaiser d'éventuelles tensions ?

Depuis maintenant deux semaines, Laeticia Hallyday, Jade et Joy (12 ans) ont regagné leur maison de Pacific Palisades (actuellement en vente) après plusieurs mois passés loin de la Californie. Mère et filles étaient d'abord rentrés à Paris à l'automne pour promouvoir le nouveau coffret posthume de Johnny, Son rêve américain. C'est à ce moment, à la mi-octobre, que la veuve du rockeur a eu un véritable coup de foudre pour Jalil Lespert, avec qui elle échangeait depuis déjà plusieurs semaines par téléphone au sujet d'un futur biopic sur le Taulier.