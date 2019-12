Laeticia Hallyday : Sa passion pour les pantalons pattes d'eph au fil des années

Laeticia Hallyday aurait été parfaite pour apparaître dans la série That '70s Show, dans laquelle ont joué Ashton Kutcher et Mila Kunis et qui se déroulait à la fin des années 70. Les acteurs de la série qui a pris fin en 2006 portaient tous des pantalons pattes d'eph, dont le bas est très évasé. Aujourd'hui plutôt appelées coupe flare, ces pièces plaisent toujours autant à Laeticia Hallyday.

Durant quelques années, la dernière épouse a été une adepte des tenues courtes, mais au début des années 2010, elle a adopté les pantalons pattes d'eph qui font depuis partie de ses indispensables.

Le plus souvent, ces pantalons sont en jean, mais Laeticia Hallyday aime aussi les variantes. En novembre 2016, elle portait un pantalon blanc évasé pour assister à l'avant-première du film Rules Don't Apply à Los Angeles, avec son Johnny.

Autre déclinaison du pantalon, la combinaison pattes d'eph. En avril 2014, elle était noire lorsque Laeticia Hallyday avait participé à un déjeuner à Los Angeles au cours duquel Charlene de Monaco avait reçu le Champion of Children Award. Plus récemment, en mai 2019, elle était en jean, lorsque Laeticia Hallyday avait été photographiée en train de promener son chien dans les rues de Los Angeles pendant que ses deux filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans) vendaient des limonades pour La Bonne Étoile, son association de bienfaisance. En octobre 2016, pour célébrer Halloween avec Johnny dans la maison de Kate Hudson, grimée en Chucky, Laeticia avait également opté pour la salopette pattes d'eph.

Si les pantalons d'eph persistent au fil des ans, il y a un moment où la dernière épouse de Johnny Hallyday aime tout particulièrement les porter : lorsqu'elle voyage. En parcourant notre galerie photos, vous constaterez que Laeticia Hallyday porte ce genre de pièces lors de ses voyages en avion.