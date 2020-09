Laeticia Hallyday : Passion pattes d'eph et cuir pour une soirée à Los Angeles

Laeticia Hallyday a ses adresses à Los Angeles et ses restaurants fétiches. Le Nobu, à Malibu, en fait partie. La veuve de Johnny Hallyday s'y est rendue pas plus tard que le 17 septembre 2020. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette sortie n'est pas passée inaperçue.

Photographiée à l'entrée du restaurant, Laeticia Hallyday a fait sensation dans un pantalon pattes d'eph, un incontournable de sa garde-robe. Elle en porte depuis de longues années, variant les couleurs et les matières. Ce soir-là, à Los Angeles, la maman de Jade (16 ans) et Joy (12 ans) avait opté pour une pièce en cuir, une touche très rock. Pour compléter ce total look noir, la compagne de Pascal Balland avait choisi un sweat ample, un Fedora (autre pièce dont elle ne se lasse pas) et un sac à main Saint-Laurent. Cette soirée au Nobu, Laeticia l'a passée avec un groupe d'amis. Elle en est repartie dans la nuit au volant de sa Bentley, dévoilant un large sourire une fois son masque retiré. Respect des gestes barrières oblige.

Laeticia Hallyday aurait pourtant le droit d'être quelque peu déprimée. Elle a été contrainte de prendre une décision particulièrement difficile, celle de vendre sa villa de Pacific Palisades.

Johnny l'avait fait construire en 2010, mais Laeticia est dans l'incapacité totale de la conserver. Ses comptes sont dans le rouge depuis qu'elle a hérité des dettes fiscales de Johnny, une ardoise s'élevant à 30 millions d'euros environ. À cela s'ajoutent les lourds frais liés à la maison, 17 500 euros mensuels en assurance et impôts fonciers plus les frais d'entretien. C'est pourquoi les 15 millions qu'elle espère obtenir de la vente de la villa lui sont nécessaires pour retrouver un nouveau souffle financier. La sublime propriété a de quoi séduire entre sa localisation, dans la banlieue chic de Los Angeles, et les nombreuses prestations qu'elle propose. La villa fait 1100 m² et elle est notamment composée de 7 chambres et 8 salles de bain. Elle dispose également d'une piscine, d'une salle de bain et d'une grande salle de cinéma de 18 places.

Malgré cette vente, Laeticia Hallyday restera vivre à Los Angeles comme elle en avait fait la promesse à Johnny avant sa mort, mais dans une maison plus petite. Cette vie en Californie durera jusqu'à la fin de la scolarité de Jade et Joy.