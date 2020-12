Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sur la tombe de Johnny : premier recueillement à deux

A peine arrivés sur l'île de Saint-Barthélémy, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont enfilé leurs maillots de bain pour un premier bain de mer ensoleillé. Après avoir quitté Marnes-la-Coquette le 30 novembre 2020, la veuve de Johnny et son nouveau compagnon sont bien arrivés dans les Caraïbes. Jade et Joy (16 et 12 ans) sont bien sûr de la partie puisque tous ont fait le voyage pour commémorer les trois ans de la mort du Taulier sur sa tombe, le 5 décembre.

Leurs valises déposées à la villa Jade, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont d'emblée profité d'une première virée à la plage. Baisers mouillés, câlins en eaux turquoises, pause bronzette sur le sable chaud, balade le long de l'eau main dans la main... Sur des photos dévoilées ce vendredi par le magazine Closer, les amoureux ont une nouvelle fois affiché leur tendre complicité. Une sortie d'autant plus agréable que les masques sanitaires sont restés dans le sac !

Jade et Joy laissées à la villa, la veuve de 45 ans et son comédien de 44 ans ont pu profiter de cette pause en tête-à-tête, certainement bienvenue après plusieurs semaines de confinement en famille. Leur dernier moment à deux remontait à la fin octobre et leur week-end romantique à Rome. Depuis, le couple vivait à La Savannah, la maison des Hallyday à Marnes-la-Coquette, en bonne compagnie. Laeticia Hallyday avait en effet proposé aux parents de Jalil Lespert, Jean et Farida, de venir se confiner avec eux à la campagne plutôt que dans leur appartement parisien. Elle avait également convié les trois filles de son compagnon à venir passer du temps avec leur père, qui en a la garde en alternance : Gena (16 ans), Aliosha (13 ans), nées d'une première union, et Kahina (10 ans), la fille qu'il partage avec son ex-compagne Sonia Rolland.