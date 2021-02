Diaporama Laeticia Hallyday et Jalil Lespert réunis, baisers passionnés à l'aéroport : "Je t'aime tellement"

A l'ocassion de Noël, Laeticia Hallyday a publié une photo d'elle avec son compagnon Jalil Lespert et ses deux filles Jade et Joy. La photo avait été prise quelques jours aupravant, lors de leur voyage à Saint-Barthélemy pour le troisième anniversaire de la mort de Johnny.

Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert sortent de chez Jalil à Paris pour aller à la pharmacie, alors que Carl met les valises dans la voiture pour repartir avec les enfants de Jalil (Aliosha et Kahina) se confiner à Marnes-la-Coquette, le 13 novembre 2020.

Exclusif - Pour le deuxième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy se recueillent une nouvelle fois sur sa tombe au cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy. Pour l'occasion, soirée très intime avec quelques musiciens et très peu de lumière, le 6 décembre 2019.

Alcéa Boudou, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy, Philippe Stouvenot - Pour le deuxième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy se recueillent sur sa tombe au cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy le 5 décembre 2019.