Sonia Rolland, retour gagnant : elle cartonne avec "Tropiques criminels" sur France 2 !

Dans cette seconde saison, Gaëlle Crivelli revient travailler avec Mélissa dans la brigade après 5 mois d'absence pour cause de burn out. Les deux femmes vont devoir composer avec leurs caractères forts et résoudre de nombreuses enquêtes en Martinique. Mélissa va également devoir gérer le retour du père de ses enfants qui tentera de la reconquérir mais qui finira par craquer pour sa collègue Gaëlle... De vrais défis pour ce duo déjà incontournable de France 2. Les téléspectateurs pourront retrouver de nouveaux acteurs tel que Arié Elmaleh (qui interprétera l'ex-mari de Mélissa), Mark Grosy,, Alexandre Brasseur (déjà vu dans les séries Demain nous appartient et Alice Nevers) ainsi que Nadège Beausson-Diagne (ancienne actrice de Plus belle la vie).

