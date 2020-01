Sonia Rolland, Sylvie Tellier... Ces 5 Miss qui ont réussi leur reconversion

L'élection de Miss France est un tremplin sans pareil. Pour celle qui est élue, s'ensuit une année de voyages et de représentations aux quatre coins du monde. Mais une fois leur règne terminé, que deviennent les reines de beauté ? Certaines retournent volontairement (ou non) à une vie normale, tandis que d'autres rencontrent un franc succès. Zoom sur les cinq Miss France qui ont le mieux réussi leur carrière.

Sonia Rolland, Miss France 2000

Élue le 11 décembre 1999 à Paris, Sonia Rolland représentait la Bourgogne avant d'être nommée Miss France 2000, à seulement 18 ans. Le 12 mai 2000, elle se classe neuvième au concours de Miss Univers. Depuis son règne, la belle est devenue actrice. Elle s'est notamment illustrée dans des séries télévisées telles que Léa Parker, Frères d'armes ou plus récemment Tropiques criminels. Mais la reine de beauté ne s'arrête pas là et se lance le défi de devenir réalisatrice. En 2014, elle dévoile son premier reportage intitulé Rwanda, du chaos au miracle. S'ensuivent alors plusieurs autres projets sérieux qui lui permettent rapidement de se faire un nom dans l'industrie du documentaire. Aujourd'hui, Sonia Rolland est mère de deux filles : Tess et Kahina.

Élodie Gossuin, Miss France 2001

Six jours avant ses 20 ans, Élodie Gossuin est sacrée Miss France 2001, le soir du 9 décembre 2000. Durant son année de règne, Élodie Gossuin remporte la couronne de Miss Europe 2001 et se classe 10e au concours de Miss Univers 2001 malgré des rumeurs mettant en doute sa féminité. Par la suite, elle est élue conseillère régionale de la Picardie en 2004 et devient animatrice à la télévision ainsi que la radio. Ayant désormais sa place parmi les personnalités préférées des français, Élodie Gossuin participe régulièrement à des émissions telles que Le Grand Concours des animateurs, Fort Boyard, Qui veut gagner des millions ? ou encore Stars sous hypnose. Côté vie privée, elle est la mère de quatre enfants, deux paires de jumeaux : Jules et Rose ainsi que Joséphine et Léonard.

Sylvie Tellier, Miss France 2002

Elle a 23 ans lorsqu'elle est élue Miss France 2002, le soir du 8 décembre 2001 à Mulhouse. Après son année de règne, Sylvie Tellier est nommée directrice adjointe de la société Miss France en janvier 2007. Quelques années plus tard, elle en devient la directrice générale. Aujourd'hui, Sylvie Tellier gère le comité Miss France d'une main de maître. Très présente dans les médias et sur les réseaux sociaux, elle est devenue le visage incontournable de la société des reines de beauté. Ses accrochages avec Geneviève de Fontenay font régulièrement la une des médias. Sylvie Tellier est maman de trois enfants : Oscar, Margaux et le petit dernier, Roméo.

Laury Thilleman, Miss France 2011

Sacrée Miss France 2011 à 19 ans, Laury Thilleman représentait la Bretagne. Tout de suite très à l'aise avec les caméras et les médias, la jeune femme fait immédiatement forte impression aux Français. Au cours de son règne, elle se classe sixième au concours de Miss Univers. Quatre jours après avoir rendu sa couronne, elle devient journaliste sportive et officie régulièrement pour Eurosport. Par la suite, elle écrit deux livres et participe à de nombreuses émissions télévisées comme Danse avec les stars, en 2013. En 2018, elle s'associe à la marque de vêtement Parisienne pour lancer sa propre collection de mode écoresponsable. En couple avec le chef cuisinier Juan Arbelaez, elle ouvre avec lui leur restaurant en 2019.

Marine Lorphelin, Miss France 2013

Représentant la Bourgogne, Marine Lorphelin est sacrée Miss France 2013 le 8 décembre 2012 à Limoges. Élue avec une majorité écrasante des votes, elle décroche également le Prix de la Culture générale pour avoir réussi le test avec une note de 17/20. Durant son règne, elle s'illustre sur de nombreux plateaux télévisés et décroche le titre de première dauphine de Miss Monde 2013. Par la suite, elle reprend ses études en deuxième année de médecine et entame son internat en médecine générale au mois de novembre 2018. Entre-temps, elle lance son blog de santé et bien-être intitulé L'Effervescence de Marine et devient l'égérie de plusieurs marques. Elle est la seule Miss France à avoir repris ses études tout en continuant ses activités de reine de beauté.

HORS-COMPÈT : Iris Mittenaere, Miss France 2016

Si vous ne connaissez par Iris Mittenaere, c'est que vous vivez probablement sur une autre planète, et même dans un autre univers. Car justement, Iris Mittenaere est la première Miss France à avoir remporté le titre de Miss Univers, début 2017. Tout a commencé le 15 décembre 2015, quand Iris, alors Miss Nord-Pas-de-Calais, se voit sacrée Miss France 2016, à l'âge de 22 ans. Aujourd'hui, après avoir survolé la plupart des concours de beauté, la belle est devenue animatrice de télévision. En 2018, elle atteint la finale de Danse avec les stars avec son partenaire Anthony Colette. Côté vie privée, la belle fait régulièrement la une des médias pour ses relations amoureuses. Elle a notamment fréquenté l'humoriste Kev Adams et est aujourd'hui en couple avec Diego El Glaoui, fondateur de l'agence parisienne Influence.