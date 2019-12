Sylvie Tellier, Miss France "de justesse" : Geneviève de Fontenay balance

Alors que ses relations avec Sylvie Tellier s'étaient quelque peu apaisées, Geneviève de Fontenay a été terriblement contrariée par la déclaration de cette dernière concernant l'éventuelle participation de Miss transsexuelles aux prochains concours Miss France. Remontée comme un coucou, la dame au chapeau s'est une nouvelle fois fait remarquer en donnant une interview exclusive au magazine France Dimanche.

"L'image Miss France est en train d'être démolie, c'est un désastre." Voilà la façon de penser de Geneviève de Fontenay. Mercredi 4 décembre 2019, l'ancienne présidente du Comité Miss France a de nouveau poussé un coup de gueule. Et comme très souvent, c'est Sylvie Tellier, ex-Miss France 2002 et actuelle présidente du Comité, qui en fait les frais. Cette fois, c'est son titre de reine de beauté qui est remis en cause : "Elle a décroché son titre de Miss France 2002 d'extrême justesse. Elle n'avait plus trop l'âge et n'avait pas la taille réglementaire", déclare Geneviève de Fontenay, sans filtre.

Agacée par la tournure que prend l'élection de Miss France, la dame au chapeau n'hésite pas une seule seconde à dénigrer les nouvelles règles mises en place par Sylvie Tellier ainsi que ses déclarations dans la presse. Le mois dernier, l'évocation de candidates trans a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase : "Je suis en colère. J'ai été très choquée qu'elle ne m'ait pas consultée (...) Pour moi, c'est terminé !, affirme-t-elle outrée. C'est moi qui l'ai recommandée pour prendre le titre de directrice de la Société Miss France. Elle me doit donc tout !"

Voilà une déclaration qui risque de mettre un peu plus le feu aux poudres, à quelques jours seulement de l'élection de Miss France 2020, qui aura lieu le 14 décembre au Dôme de Marseille.

Pourtant, Geneviève de Fontenay assure qu'elle compte bien regarder la grande finale, devant sa télévision, "comme tous les ans", même si elle estime que "ce n'est plus le concours Miss France tel qu'il devrait être".