Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : baiser fougueux pour leur "meilleure St-Valentin"

Ils ne pouvaient pas rêver mieux. Depuis l'un des plus beaux endroits sur Terre, Saint-Barthélémy, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont fêté la St-Valentin. Le 14 février 2021, l'acteur a publié une merveilleuse vidéo issue de leurs retrouvailles depuis l'île antillaise. Sous le soleil, face à l'océan et une des plus belles vues de la ville, les deux amoureux tournoient en souriant, avant d'échanger un baiser.

"Ma meilleure Saint-Valentin", a écrit Jalil Lespert sur Instagram. Pour fond musical de cette belle déclaration d'amour, l'acteur a choisi Here comes the sun des Beatles, véritable hymne à l'amour pour ce couple passionnel. Une adorable vidéo que Laeticia Hallyday s'est empressée de partager depuis son propre compte Instagram. "My valentine", a-t-elle amoureusement écrit.