Laeticia Hallyday, la fin des vacances : départ difficile de Saint-Barthélemy

Cet été est sans aucun doute le plus beau que Laeticia Hallyday a passé depuis la mort de Johnny Hallyday, survenue en décembre 2015. Ce bonheur, la maman de Jade (16 ans) et Joy (12 ans) n'a cessé de la partager ces dernières semaines sur Instagram et la présence de Pascal Balland n'y était bien évidemment pas pour rien.

Mais l'été touche à sa fin et l'heure est à présent venue pour Laeticia Hallyday de quitter Saint-Barthélemy pour rejoindre Los Angeles et la Californie. Pour marquer la fin de ses vacances, Laeticia Hallyday a choisi de publier un message sur Instagram dimanche 6 septembre. Posant avec deux hommes, dont un représentant du bar et club Enjoy St Barth qu'elle a fréquenté plusieurs fois durant ses vacances, Laeticia arbore un franc sourire et un teint hâlé, résultat de plusieurs semaines de soleil. "Merci @enjoystbarth @jimmycouet. Difficile de quitter ce lieu, mais grâce aux réserves d'énergie, de force, de zénitude, de sourires, d'ondes positives, nous sommes portés, avons des ailes ! Vous avez le sens du partage sur cette île et ce don du bonheur nous ont remplis de joie, encore cette année. Merci infiniment à vous tous qui se reconnaîtront #gratitude #endlesssummer", a commenté Laeticia Hallyday en légende de sa photo.