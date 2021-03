Jalil Lespert papa fier de ses enfants : rare photo de ses "amours", malgré la distance il pense à eux

S'il y a une chose que Jalil Lespert aime plus que tout au monde, ce sont bien ses enfants. Ce réalisateur brillant, qui navigue entre Saint-Barthélemy, Los Angeles et Paris avec sa nouvelle compagne Laeticia Hallyday, a dévoilé une rare photo de ses deux aînés : Aliosha (né en 2008) et Gena (16 ans). Sur Instagram, le créateur de Chambre 2806 : l'affaire DSK a publié un joli moment de complicité entre la prunelle de ses yeux.

Sur cette photo en noir et blanc, le frère et la soeur s'enlacent. "Mes deux amours", écrit fièrement Jalil Lespert sur Instagram. Il n'hésite d'ailleurs pas non plus à partager sur son compte les exploits de son fils au skatebord. "Fier de toi mon fils", indiquait le réalisateur en légende de cette vidéo de skate, capturée sur les marches du palais de Tokyo à Paris. Un futur sportif à venir plus qu'un artiste ?