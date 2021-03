Diaporama Jalil Lespert papa fier de ses enfants : rare photo de ses "amours", malgré la distance il pense à eux

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert lors de leur week-end en amoureux à Rome.

A l'ocassion de Noël, Laeticia Hallyday a publié une photo d'elle avec son compagnon Jalil Lespert et ses deux filles Jade et Joy. La photo avait été prise quelques jours aupravant, lors de leur voyage à Saint-Barthélemy pour le troisième anniversaire de la mort de Johnny.

Exclusif - Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy et son compagnon Jalil Lespert arrivent à Paris en provenance de Saint-Barthélemy, le 19 décembre 2020.

Johnny et Laeticia Hallyday dans leur maison de Pacific Palisades avec leurs filles Jade et Joy.

Exclusif - Sonia Rolland et son compagnon Jalil Lespert - Dîner - 12ème cérémonie des Globes de Cristal au Lido à Paris, le 12 février 2018. © Rachid Bellak / Pool / Bestimage

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert à Saint-Barth, sur Instagram.

Sonia Rolland et son compagnon Jalil Lespert - Vanity Fair a organisé un dîner à l'occasion du classement des "50 français les plus influents du monde" à l'hotel Salomon de Rothschild à Paris le 6 décembre 2016. © Dominique Jacovides/Bestimage

Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert se rendent à Canal+ pour un rendez-vous important en présence de Gille Gauer (l'avocat de Laeticia) et Anne Hommel à Paris le 27 novembre 2020.

Sonia Rolland et son compagnon Jalil Lespert - Soirée du dîner de la Semaine du Cinema Positive au Palm Beach lors du 71ème Festival International de Cannes le 14 mai 2018. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert à Saint-Barth, sur Instagram le 17 février 2021.

13 / 14

Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy, avec des masques, et leurs chiens Santos, Cheyenne et Bono se promènent dans le quartier de Pacific Palisades, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 3 avril 2020, pendant la période de confinement.