Laeticia Hallyday : sa villa adorée de Pacific Palisades a trouvé preneur

Laeticia Hallyday se sépare de treize années de souvenirs. En septembre dernier, nous apprenions que la veuve de Johnny Hallyday mettait en vente la villa de Pacific Palisades, située dans quartier chic de Los Angeles, que le Taulier avait fait construire. Cette demeure de 1100m2 était affichée à 18 millions de dollars, soit près de 15 millions d'euros, sur le site Coldwell Banker Realty.

D'après les informations de Closer datées du vendredi 12 février 2021, Laeticia Hallyday aurait trouvé preneur pour sa villa. Nos confrères citent un "un riche Américain" intéressé par son bien. Ainsi, elle devrait couper court à ses vacances à Saint-Barthélémy avec ses filles, Jade et Joy, et son compagnon Jalil Lespert afin de conclure la vente de sa maison le dimanche 21 février prochain.

On imagine que la vente de cette villa aura un goût âcre pour Laeticia Hallyday, qui doit se battre pour régler les dettes fiscales laissées par Johnny Hallyday, qui se chiffrent à 30 millions d'euros environ. La vente de cette merveilleuse maison située sur Amalfi Drive, qui a vu ses deux filles grandir, est manifestement un crève-coeur. Cependant, chaque mois, l'entretien de la propriété lui coûterait plus de 17 000 euros en assurances et impôts fonciers.

La conclusion de la vente de cette villa de Pacific Palisades mettra ainsi un terme à ce gouffre financier, mais aussi aux vacances de Jalil Lespert, Laeticia Hallyday et ses filles à Saint-Barthélémy. Ils logent actuellement chez des amis - alors que la villa Jade est louée pour trois mois - pour des retrouvailles reposantes sous le soleil de l'île française.