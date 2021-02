Laeticia Hallyday et Jalil Lespert amoureux : séance photo love depuis Saint-Bart

Après avoir été séparés quelques semaines, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday profitent de vacances bien méritées sous le sunlight des tropiques. Les amoureux sont à Saint-Barthélémy pour des retrouvailles passionnées. Le jeudi 11 février 2021, le réalisateur a publié une superbe photo de lui sur Instagram, posant près d'une piscine, qui n'est pas à la Villa jade, puisque celle-ci et louée à des américains.

Face à un grand soleil et un ciel sans nuage, Jalil Lespert prend une posture de yoga et sourit face à l'objectif de sa compagne, Laeticia Hallyday. Il ne manque d'ailleurs pas de la créditer lorsqu'il a publié le cliché sur les réseaux sociaux.

On ne peut qu'imaginer la douceur de leur train de vie de vacanciers. Laeticia Hallyday et son compagnon semblent avoir profité à fond de cette journée zen, rythmée par le bruit du vent sur les feuilles des palmiers. Un temps sacré pour prendre soin de soi et faire le plein d'énergie avant de reprendre le travail ou même l'école.

Jade (16 ans) et Joy (12 ans) font évidemment partie du voyage. En plein winter break (vacances d'hiver), les deux adolescentes profitent elles aussi de ce petit coin de paradis. Jade Hallyday publiait d'ailleurs une photo au bord de la même piscine que Jalil Lespert, sur Instagram il y a quelques jours. "Je t'aime jusqu'aux confins de l'univers", avait tendrement commenté sa maman, Laeticia sous sa publication.