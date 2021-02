Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Retrouvailles surprises, les amoureux ne pouvaient plus attendre

Impossible de rester séparés plusieurs mois : Laeticia Hallyday et Jalil Lespert se sont finalement retrouvés sur leur chère île de Saint-Barthélémy. Le 4 février 2021, tous deux se sont saisis de leurs comptes Instagram respectifs pour partager un extrait de leurs retrouvailles avec larges sourires et coucher de soleil sur la mer. Jade et Joy (16 et 12 ans) sont également de la partie.

Le comédien et réalisateur était arrivé dans les Antilles il y a déjà plusieurs jours, peaufinait ses talents de surfeur et dégustait du poisson en maillot de bain en attendant l'arrivée de sa moitié depuis Los Angeles. De son côté, la veuve de 45 ans s'est refait une beauté juste avant d'embarquer en passant par la case coiffeur. Visiblement ravie, elle avait fièrement affiché sa cascade de cheveux blonds sur Instagram il y a quelques jours.

Les amoureux s'étaient douloureusement quittés le 13 janvier dernier à Paris, lorsque Laeticia Hallyday et ses filles ont regagné la Californie et leur villa de Pacific Palisades (qui est toujours à vendre). Jalil Lespert avait bien pour projet de partir avec elles, mais les autorités lui ont refusé l'accès au sol américain en raison de la crise sanitaire, contrairement à sa compagne, détentrice d'un passeport américain depuis quelques mois. Plutôt que d'attendre trois longs mois avant que la demande du réalisateur ne soit réexaminée, le couple a donc préféré se retrouver à Saint-Barth.