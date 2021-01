Jalil Lespert, papa fier : rare photo de son fils "trop beau" Aliosha

A défaut d'avoir pu partir s'installer en Californie avec Laeticia Hallyday, Jalil Lespert va pouvoir passer du temps avec ses trois enfants à Paris. Le comédien et réalisateur est en effet l'heureux papa de Gena (16 ans) et Aliosha, nés de sa relation passée avec l'actrice Bérangère Allaux, mais aussi de Kahina (10 ans), qu'il partage avec Sonia Rolland depuis leur rupture, il y a deux ans.

Toujours aussi actif sur les réseaux sociaux, Jalil Lespert a relayé une rare photo de son fils Aliosha sur Instagram, le 15 janvier 2021. En Story, ses abonnés ont ainsi pu découvrir le visage de l'adolescent sur un cliché qu'il a lui-même partagé sur son compte. Une photo pas forcément des plus flatteuses, mais qu'importe, papa est fier ! "Mon fils, trop beau", a commenté l'acteur et réalisateur de 44 ans.

A l'occasion de la sortie du film L'Enfant rêvé, en octobre 2020, Jalil Lespert s'était confié sur son rôle de père auprès de Télérama : "J'essaye d'être le plus attentionné, le plus présent. Je pense que je fais partie de cette génération de pères qui ont conscience qu'ils ont un vrai rôle à jouer dans l'éducation", avait-il expliqué. "Mon aînée a 16 ans. Je l'ai eu assez jeune et j'étais comédien et réalisateur. Et quand on fait ces métiers, on a la chance d'être souvent à la maison. Alors quelquefois, on est très pris mais quand on est là, on est vraiment là ! J'ai eu la chance d'être assez présent et j'espère assez aimant !"